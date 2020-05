SOLIDARIEDADE| JBS doará R$ 21 milhões para o combate ao coronavírus em Mato Grosso do Sul

Os recursos serão destinados à compra de equipamentos para o sistema de saúde do estado e em diversos municípios. Ao todo, a empresa doará R$ 400 milhões para ações contra a covid-19 no Brasil

Mato Grosso do Sul, 20 de maio de 2020 - A JBS vai doar R$ 21 milhões para o combate ao coronavírus em Mato Grosso do Sul. Os recursos serão destinados a ações de saúde pública, social e apoio à ciência, viabilizando a construção de hospitais modulares (permanentes), compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de saúde, cestas básicas e de higiene e limpeza, entre outros. Todas as iniciativas serão auditadas pela Grant Thornton, consultoria global com mais de 100 anos no mercado, que abriu mão de seus honorários para contribuir com o programa social.





A Companhia emprega mais de 15 mil colaboradores em Mato Grosso do Sul. As doações serão destinadas ao estado (R$ 10 milhões) e a 10 cidades sul-mato-grossenses (R$ 11 milhões), beneficiando direta ou indiretamente uma população de 1,3 milhão de pessoas.

“Temos uma história de compromisso com o Brasil há mais de 65 anos. Seguimos inteiramente dedicados ao país e aos brasileiros no enfrentamento dessa pandemia”, ressalta Wesley Batista Filho, presidente da JBS na América do Sul e presidente da Seara. “Toda a doação será apoiada por comitês consultivos, formados por membros independentes para garantir a melhor execução do projeto e contará com toda nossa estrutura e capilaridade para fazer a doação chegar a quem mais precisa”, completa o executivo.





Esforço Nacional





“Essa doação está inteiramente dedicada ao enfrentamento da Covid-19. Estamos em meio a uma crise sem precedentes no mundo, e enfrentá-la requer o envolvimento de todos. Estou muito confiante em que esse projeto fará muita diferença na vida de milhões de pessoas nesse momento tão desafiador para nossa sociedade”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO da JBS.





As doações para Mato Grosso do Sul integram um esforço nacional da JBS de combate à covid-19. Ao todo, a empresa vai doar R$ 400 milhões a 17 unidades da federação e 162 cidades. Para além das parcerias com o setor público, o plano de doações inclui a doação de R$ 20 milhões a 50 organizações sociais sem fins lucrativos com trabalhos específicos de assistência à população carente e vulnerável e a destinação de R$ 50 milhões a entidades de pesquisa e tecnologia no país com foco em estudos na área de saúde.





“O Brasil tem situações e necessidades muito específicas em suas diferentes regiões e faremos a destinação dos recursos de acordo com as demandas dos estados e municípios sempre com foco em saúde, assistência social e ciência”, esclarece Joanita Karoleski, Coordenadora do projeto “Fazer o Bem Faz Bem”.





A JBS representa a principal atividade econômica em 56% dos municípios em que tem fábrica. Suas operações formam uma rede de 127 mil colaboradores diretos, 35 mil fornecedores de gado, 10 mil produtores no segmento de aves e suínos e 400 mil parceiros comerciais. “Essa doação vem se somar ao nosso compromisso diário em levar uma vida melhor e o alimento a milhões de famílias no mundo”, ressalta Wesley Filho.





Ciente de sua responsabilidade, desde o início da pandemia no país, a JBS dedicou todos os esforços para garantir a segurança e a proteção dos seus colaboradores com uma série de medidas de segurança que garantem a produção de alimentos nas suas mais de 100 fábricas. Saiba mais sobre as medidas de proteção no site da JBS





Para mais informações acesse jbs.com.br/fazerobemfazbem

ASSECOM