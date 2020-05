SIDROLÂNDIA| Funcionária da JBS que viajou para o Pará é o terceiro caso de Covid-19 no Município

Ainda sem sintomas da doença, ela e o marido de 28 anos, estão desde segunda-feira à noite em quarentena domiciliar.

O exame da funcionária da JBS, Elen, de 33 anos, deu positivo e ela é o terceiro caso de Covid-19 em Sidrolândia. Ainda sem sintomas da doença, ela e o marido, William, de 28 anos, estão desde segunda-feira à noite em quarentena domiciliar. Na quarta-feira saiu o resultado do rapaz, que contraiu o vírus, apresentou febre e tosse e após tomar a medicação receitada na UPA, já estaria bem melhor.





O casal esteve no Pará de onde retornaram no domingo e se apresentaram segunda-feira à noite para trabalhar na empresa. Como ele estava com febre e viajou com a mulher para Estado, onde já morreram 227 pessoas, foram dispensados e orientados a ficar em casa. A primeira vítima do Covid-19 na cidade, a enfermeira Tatiane Nantes, ficou três semanas em quarentena, se recuperou e já voltou ao trabalho.





Fonte: Região News Por: Flávio Paes