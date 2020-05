Sexta-feira de sol em todo Estado com índice de umidade relativa do ar baixo

A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 32ºC com umidade relativa do ar entre 20% e 95%





O dia em Campo Grande amanheceu ventando com temperatura mínima na casa dos 15.3ºC. A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira é de tempo claro, névoa seca com períodos parcialmente nublado. A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 32ºC com umidade relativa do ar entre 20% e 95%.





O sol vai continuar brilhando em todo o MS com índices de umidade relativa do ar baixos. Para a Capital, a previsão é de tempo claro com névoa seca, máxima de 29ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 20%. Em Coxim, Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante, a máxima será de 26ºC, em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Chapadão do Sul 29ºC, em Corumbá, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Pantanal, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 30ºC.





A nebulosidade aumenta um pouco no sudoeste e sul (nas regiões de Bodoquena, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque) na próxima segunda-feira (1º) com ligeira queda nas temperaturas.





Por Viviane Oliveira