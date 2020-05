Segunda-feira com previsão de calor de 37ºC no Estado

A umidade relativa do ar continua baixa com índices de 30% a 80% o período da tarde

O dia em Campo Grande amanheceu fresquinho com temperatura de 21.1ºC, mas a previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado no sul (região de Dourados, Ponta Porã). Na demais regiões, baixa umidade relativa do ar no período da tarde com índices de 30%a 80%. A segunda-feira será quente no Estado com máxima na casa dos 37ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Na Capital, o dia será parcialmente nublado com máxima de 32ºC e umidade relativa do ar entre 70% a 35%. Não há previsão de chuva em MS. Em Coxim, Dourados, Ponta Porã e Paranaíba, as máximas serão de 30ºC, Selvíria, Chapadão do Sul e Três Lagoas 31ºC, Corumbá, Porto Murtinho e Ladário 37ºC.





Amanhã (5), o canal de umidade da Amazônica se fortalece e conecta à uma frente fria mais ao sul provocando aumento de nebulosidade e instabilidades com chuva no sul e oeste do Estado (nas regiões de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Jardim, Nioaque, Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Ladário, Porto Murtinho). Nas demais áreas o tempo ainda será de pouco nebulosidade e baixa umidade relativa do ar.





Na quarta-feira (6), a frente fria atravessa o estado provocando aumento de nebulosidade e chuvas durante sua passagem. Na quinta-feira (7), a massa de ar frio que segue após a passagem da frente declina as temperaturas e o dia será de pouca nebulosidade na maior parte do Estado. Nas regiões de São Gabriel do Oeste e Sonora, a manhã começa nublada, mas a nebulosidade diminui no decorrer do dia.





Por Viviane Oliveira