Segunda-feira amanhece gelada em Campo Grande com sensação térmica de 4ºC

As temperaturas máximas no Estado será de 26ºC, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia

O dia amanheceu gelado em Campo Grande. Os termômetros marcaram, por volta das 6h, 7.1ºC com sensação térmica de 4ºC, por volta das 6h. Pelos próximos dias, até quinta-feira (28), o tempo será de sol com poucas nuvens, mas com baixas temperaturas na madrugada e ao amanhecer. As máximas no Estado será de 26ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Para a Capital, a previsão é de sol no decorrer do dia, com máxima de 21ºC e umidade relativa do ar entre 85% e 45%. Em Bonito, Coxim, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 21ºC, em Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Selvíria 23ºC, em Ladário, Corumbá, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda 25ºC.





As temperaturas elevam-se progressivamente no decorrer do dia, especialmente as máximas com índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%.





Por Viviane Oliveira