Segunda-feira amanhece com céu aberto e previsão é de sol com máxima de 33ºC

O dia em Campo Grande amanheceu com céu aberto e temperatura amena. A previsão para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (11) é de tempo claro com névoa seca e períodos parcialmente nublado. A temperatura máxima no Estado não vai passar dos 33ºC com umidade relativa do ar entre 25% e 90%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva em MS.





Para a Capital, a previsão é de tempo claro com névoa seca, períodos parcialmente nublado e máxima de 31ºC. Em Caarapó, Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 29ºC, em Paranaíba, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Corumbá, Porto Murtinho e Ladário 32ºC, em Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia 33ºC.





A semana começa com sol, mas o tempo deve mudar de terça para quarta-feira, quando chove, por vezes fortes no oeste e sul do estado. As temperaturas caem a partir de quarta-feira, especialmente nas regiões de Anastácio, Aquidauana, Dois irmãos do Buriti, Miranda, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Jardim, Nioaque.





