Salário dos servidores estaduais já está disponível e deve movimentar o comércio no Dia das Mães

Já está na conta dos servidores estaduais o salário de abril. São cerca de R$ 395 milhões que chegam em momento importante para a economia do Estado, que sofre com a pandemia da coronavírus. Afinal, neste domingo é comemorado o Dia das Mães, a segunda data mais importante para o comércio.





As entidades representativas do setor estimam que o Dia das mães possa movimentar mais de R$ 100 milhões, valores bem abaixo de períodos anteriores, por conta da pandemia da coronavírus.





O valor líquido de R$ 394.933.364,42 foi depositado nesta quarta-feira para as 79.188 matrículas estaduais, sendo 48.197 ativas e 30.991 inativas. A liberação ocorre antes do quinto dia útil.





Para o próximo mês, no entanto a sistemática de pagamento dos salários poderá ficar comprometida por conta da queda nas receitas do Estado. Com a pandemia, a economia parou e a estimativa é de R$ 250 milhões a menos na arrecadação do ICMS (Imposto Sobre Operações e Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) somente no mês de maio.





O Governo do Estado espera pelo socorro do pacote de ajuda a estados e municípios, pelo Governo Federal, para recompor perdas desse tributo com repasses mensais, alongamento do prazo para pagamento da dívida com a União e a renegociação de empréstimos com BNDES e outros bancos. “Nossa receita é basicamente o ICMS, não temos autonomia como a União de fazer dinheiro, por isso mais ainda é necessária uma resposta rápida do Governo Federal”, disse o governador Reinaldo Azambuja.





“Todo dinheiro disponível hoje no Tesouro Estadual vem sendo aplicado na Saúde e na Segurança Pública para garantir a estrutura necessária de atendimento e proteção à população. São investimentos diários que não podemos deixar de fazer neste momento. Estamos protegendo a vida da população e isso deve ser também prioridade também do Governo federal. Estamos no limite de gastos e precisamos desse socorro para continuar trabalhando e pagando nossos servidores em dia”, finalizou Reinaldo.





Por: Paulo Yafusso