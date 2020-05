Sábado tem previsão de sol com tempo seco e máxima de 33ºC em MS

Em Campo Grande, temperaturas variam de 14ºC a 29ºC

O sol predomina em Mato Grosso do Sul neste sábado e as temperaturas variam de 11ºC a 33ºC. Há previsão de névoa seca e a umidade do ar chega a índice mínimo de 20%.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) explica que o sol segue firme no fim de semana em MS e há previsão de tempo seco. No domingo (31), a nebulosidade aumenta, associado com essa frente fria, com instabilidades e chuvas no sudoeste e sul do estado.



Temperaturas - Neste sábado Campo Grande tem máxima de 29°C e mínima de 14°C. São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Coxim fazem máxima de 30°C e mínima de 14°C na região norte. Água Clara, Três Lagoas e Brasilândia, na região leste, registram máxima de 27°C e mínima de 12°C.





No Pantanal, Aquidauana, Miranda e Corumbá terão máxima de 32°C e mínima de 17°C. No sudoeste e sul, Bonito, Jardim, Dourados, Amambai e Ponta Porã ficam entre a máxima de 27°C e a mínima de 11°C.





Por: Mylena Rocha