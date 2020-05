Sábado amanhece com céu claro e mínima de 13°C na Capital

No Estado, a temperatura pode varias de 8°C a 32°C neste sábado

O sábado amanheceu com temperatura amena em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima registra foi de 13°C, e a temperatura esta em elevação, podendo chegar a 28°C até o final do dia.





No interior de Mato Grosso do Sul, no entanto, houve registro de mínima 8°C, com máxima podendo chegar a 32°C.





Em Dourados, a temperatura se mantém baixa, variando entre 10°C e 23°C durante todo dia. Enquanto em Corumbá, a previsão é de variação entre 14°C e 30°C. Em Coxim, a mínima será 10°C e 23°C.





A previsão é para os próximos dias é de sol com poucas nuvens. As temperaturas mínimas começam a aumentar gradativamente nos próximos dias. Com a baixa umidade e pouca nebulosidade as temperaturas máximas sobem rapidamente no decorrer do dia.





Por Tainá Jara