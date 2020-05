Quinta-feira com máxima na casa de 35ºC e chuva para o Estado

Mesmo com chuva, a temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 35ºC com umidade relativa do ar entre 30% e 90%

Uma frente se aproxima do sul do Estado (nas regiões Dourados, Ponta Porã, Antônio João, Rio Brilhante, Bonito, Bela Vista) trazendo tempo nublado com pancadas de chuva para o Pantanal (nas cidades de Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana e Miranda). Mesmo com chuva, a temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 35ºC com umidade relativa do ar entre 30% e 90%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Para Campo Grande, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado com névoa seca, temperatura de 31ºC e umidade relativa do ar entre 70% e 35%. Não há previsão de chuva para a Capital. Em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Coxim, Dourados e Ponta Porã 33ºC, em Anastácio, Aquidauana, Dois Irmão do Buriti, Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 34ºC, em Três Lagoas, Selvíria e Paranaíba 35ºC.





Amanhã (21), o dia amanhece quente, mas logo a frente fria atinge o Estado com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura cai de forma acentuada no período da tarde. O sábado (22), começa nublado com temperaturas baixas e chuvas isoladas no norte (região de Sonora e Rio Verde de Mato Grosso). O sol aparece no decorrer do dia e as temperaturas sobem. Já o domingo (23) será de sol entre nuvens, temperaturas baixas (perto de 6ºC no sul). As temperaturas sobre mais rapidamente ao longo do dia.





Por Viviane Oliveira