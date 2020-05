Quarta-feira com massa de ar seco garante mais um dia de sol com temperatura máxima de 34ºC

Para a Capital, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com máxima de 30ºC e umidade relativa do ar entre 65% a 30%

O dia amanheceu claro em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado em Figueirão, Pedro Gomes, Sonora e São Gabriel do Oeste. A umidade relativa do ar continua baixa no período da tarde com índices entre 30% e 90%. A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 34ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva para hoje.





Para a Capital, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado com máxima de 30ºC e umidade relativa do ar entre 65% a 30%. Em Três Lagoas, Selvíria e Paranaíba, as máximas serão de 30ºC, em Coxim, Rochedo São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Caarapó, Antônio João, Dourados e Ponta Porã 31ºC, em Corumbá, Porto Murtinho e Miranda 34ºC.





A quarta-feira será de tempo claro e com poucas nuvens. A massa de ar seco sobre o Estado mantém os dias ensolarados e secos. As madrugadas são frias com rápido aquecimento à tarde. Ocorre baixa umidade relativa do ar e névoa seca à tarde com valores abaixo de 30%, no leste do Estado (nas regiões de Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica e Paraíso das Águas).





O tempo muda amanhã (21), conforme o instituto. Uma frente fria se aproxima do sul e sudoeste (Ponta Porã e Dourados), trazendo instabilidades, aumentando a nebulosidade e provocando pancadas de chuva para a região, inclusive para a Serra de Maracaju. Na sexta-feira (22), a frente fria continua se deslocando em todo Estado trazendo tempo nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, e trovoadas isoladas.





No sábado (23), a madrugada começa nublada com chuva isolada em Costa Rica, Nova Andradina e Cassilândia. O tempo abre no decorrer do dia. As temperaturas têm acentuada queda, principalmente no sul de MS. Há possibilidade de geadas nessas regiões na madrugada de domingo com temperaturas ainda mais baixas.





Por Viviane Oliveira