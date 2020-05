Procura por profissionais de TI cresce a durante a pandemia

Empresas focam nos projetos de infraestrutura, reforço da segurança digital e suporte técnico na crise

De acordo com um levantamento da PageGroup, empresa de recrutamento especializado, o novo coronavírus está provocando o aumento na contratação de profissionais de tecnologia. Com o isolamento social, a adoção do trabalho remoto e as migrações de lojas e demais negócios para o ambiente online geraram uma onda de procura por pessoas qualificadas para desempenhar os serviços.





Assim, adaptações ao home office, melhorias de infraestrutura, reforço na segurança digital e suporte técnico são alguns dos trabalhos mais desempenhados neste momento. Segundo o balanço, empresas de mobilidade, logística e startups estão entre os empreendimentos que buscam esses profissionais formados em análise e desenvolvimento de sistemas EAD presencialmente ou em cursos correlatos da área.





“Alguns setores, como os de saúde, e-commerce e alimentação, estão sendo muito demandados nesse momento, mas já há casos de outros segmentos buscando mais profissionais de tecnologia. Em geral, essas companhias estão de olho em executivos de infraestrutura e redes, para que possam suportar a estrutura de tecnologia em um momento de alta utilização de equipamentos. Em um cenário de missão crítica, a tecnologia passa a ser primordial”, explica Luana Castro, gerente da área de TI da Michael Page e Page Personnel.





Para ela, a crise pegou as empresas em diferentes fases de uso da tecnologia. Enquanto algumas já adotavam o home office, com materiais na nuvem, ferramentas de comunicação interna e colaboradores preparados para resolver as questões técnicas, outras ainda estavam ou em processo de reformulação ou nem pensavam nessa área.





Desde modo, a crise impactará as corporações durante e depois de sua passagem. “A crise vai acelerar a introdução de tecnologia nas empresas, que vão continuar adotando políticas que tragam soluções por meio da tecnologia”, fala ela.





Para realizar a pesquisa, empresas de diferentes portes distribuídas em 14 setores da economia brasileira foram ouvidas. Assim, foi possível identificar que, no momento, há seis cargos da área de TI em ascensão, como programadores, desenvolvedores e engenheiros de software.





Veja abaixo as seis delimitações de cargos.





Analista de Suporte e Service Desk: cuida de solicitações, problemas, mudanças e implementações, além de prestar suporte aos técnicos.





Analista de cibersegurança: atua na parte de segurança cibernética, ficando responsável pela análise de ataques, planejamento e execução de ações de segurança.





Analista ou Especialista de Infraestrutura e Redes: responsável pelo funcionamento dos softwares, sistemas e toda a infraestrutura de redes da empresa.





Especialista em Cloud: atua na infraestrutura tecnológica na nuvem, sob aspectos de segurança, fluxo de trabalho, continuidade e conectividade.





Líder em Ciências de Dados: busca informações estratégicas para o negócio.





Líder em cibersegurança: faz a gestão da área de segurança da informação.





Por Rodolfo Milone