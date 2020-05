PRF faz a maior apreensão em MS, caminhão levava 28 t de maconha

Droga ainda está sendo contabilizada, mas pesagem inicial aponta para cerca de 28 toneladas

Caminhão zero quilômetro onde a droga foi encontrada. (Foto: Divulgação/PRF)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Mato Grosso do Sul fez a maior apreensão de maconha da história do país, nesta quarta-feira (20) em Iguatemi, cidade a 466 quilômetros de Campo Grande. A droga ainda está sendo contabilizado, mas a pesagem inicial aponta para cerca de 28 toneladas.





A maconha foi encontrada em meio a uma carga de milho que estava sendo transportada em um caminhão Volvo, zero quilômetro. O veículo foi parado por uma equipe da PRF por volta das 09h30 na rodovia MS-295.

Policial rodoviário durante o descarregamento da droga, nesta quarta-feira (20) em Ponta Porã. (Foto: Divulgação/PRF)

Logo após ser abordado o motorista, Varderlei Cesar Hermann, de 38 anos, admitiu que pegou o caminhão carregado com a droga em Ponta Porã e que o levaria até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Pelo serviço ele receberia R$ 40 mil.





Conforme apurado pela reportagem Varderlei já estava sendo monitorado pela PF (Polícia Federal) desde um hotel onde estava hospedado em Ponta Porã. O caminhão foi levado para a sede da Polícia Federal na cidade fronteiriça onde as 6 toneladas de milho e a droga foram descarregadas.





A suspeita da polícia é de que a droga havia sido recém colhida em alguma safra de maconha plantada na região de fronteira. Os criminosos podem ter decidido arriscar enviar o carregamento todo de uma vez em um caminhão novo, com a expectativa de que o veículo não fosse revistado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes e Helio de Freitas