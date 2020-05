Póquer online: como funciona este jogo?

O póquer é um dos jogos de cartas mais famosos do mundo, bem conhecido pela forma como permeia narrativas fílmicas e também pela forma como é apresentado em formato digital. Venha saber como funciona o póquer online.

Quem já conhece as regras do póquer provavelmente dirá que o póquer online é muito similar ao jogo físico, com algumas diferenças quanto à análise que pode ser feita do adversário, já que a componente visual é minorada. Ainda assim, caso tente jogar aqui perceberá que as diferenças ficam por aí mesmo, sendo que toda a emoção deste jogo permanece no seu formato digital.





O póquer é um dos jogos de cartas mais famosos ao redor do globo e é, também, um dos mais procurados online. Variantes como o Texas Holdem, o Omaha, o Razz e o Seven Card Stud são procuradas por jogadores de todo o mundo nos sites de cassino online.



Esse jogo é baseado nas combinações de cartas, cujos valores são distintos e as apostas colocadas podem ou não ser um dinheiro.



Além de ser um jogo de estratégia, o póquer é também muito baseado no bluff , isso é: na capacidade de fingir que tem um jogo quando, na verdade, não tem.



Mas, afinal, como se joga o póquer online? Hoje, respondemos focando o formato online de Texas Holdem. Venha descobrir as caraterísticas do póquer online.



Jogando póquer online





O póquer online é oferecido por vários sites e você deve procurar um que seja seguro e confiável e fazer seu registro para poder jogar esse jogo.





Quando você estiver cadastrado, poderá procurar uma mesa de jogo e seu lugar, seguindo suas chances de ganhar a cada momento. Nos sites, terá a oportunidade de mudar de mesa se desejar.





O Texas Holdem Poker terá várias fases. A primeira se chama Preflop e é o momento em que o servidor, agindo como dealer, distribui duas cartas por jogador. Seguidamente, acontecerá o Flop: momento em que o servidor colocará três cartas voltadas para cima na mesa, que o jogador poderá usar para conseguir a melhor combinação.





O terceiro momento se chama Turn e acontece quando o dealer coloca uma carta a mais na mesa, para que novas apostas possam ser feitas face à nova possibilidade. A quinta carta colocada corresponderá de seguida, à última fase de apostas, sendo esta fase conhecida como River.





O último momento do jogo é o Showdown. Aqui, avaliando seu jogo, os jogadores podem desistir e mostrar suas cartas ou formar combinações até cinco cartas com as duas que tem na mão e as cartas da mesa. Ganhará a combinação mais elevada que esteja em jogo.

As ações possíveis dos jogadores online





Avaliando as cartas da mesa e as que tem em mãos, o jogador pode agir de várias formas distintas. Pode desistir (fold), passar (check), apostar (bet) ou aumentar a aposta (raise). Tudo dependerá da combinação que o jogador tenha em mãos.





As combinações de maior valor são o pair (par), o two pais (dois pares), o three of a kind (trinca), o straight (sequência), o flush (cinco cartas do mesmo naipe), o full house (uma trinca e um par), o four of a kind (quadra), o straight flush (sequência de cor) e, por fim, o royal flush (sequência do 10 ao Ás).