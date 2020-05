Polícia Militar prende mulher por tráfico em Nova Andradina

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prendeu por volta das 17 horas de quinta-feira (21), uma mulher de 40 anos após ser flagrada comercializando drogas.





A equipe de Força Tática foi informada através de denúncia que no Bairro Argemiro Ortega na Rua José Alves Florentino uma mulher estaria vendendo drogas durante o dia no portão de sua residência, e que ela guardaria o entorpecente em partes do corpo, e o restante no fundo da casa.





Em posse das informações a equipe policial intensificou o policiamento naquela área e foi possível visualizar a aproximação de um homem e o momento em que ele entregava algo para a mulher que estava sentada em frente ao endereço citado na denuncia. Minutos depois os policiais militares visualizaram a aproximação de um adolescente, nesse momento optaram por realizar a abordagem em ambos.





Ao perceberem a aproximação da viatura a mulher e o adolescente ficaram nitidamente assustados demonstrando nervosismo excessivo. Foi realizada a busca pessoal no menor e nada de ilícito foi encontrado, já na entrevista pessoal o menor relatou que estava indo buscar uma porção de maconha no exato momento da abordagem e que há poucas horas atrás ele já tinha adquirido uma quantidade com a autora.





Mesmo muito nervosa e inquieta a autora autorizou a entrada da equipe policial na residência para verificar qualquer tipo de ilícito. Foi localizado no fundo do terreno de sua residência embaixo de um morro de pedra brita, meio tablete de maconha pesando aproximadamente 440 gramas, dentro de uma gaveta em seu armário de cozinha foi encontrado R$125,00 em notas pequenas, no bolso do short da mulher a quantia de R$ 40,00 reais e apetrechos para embalagem da droga em porções menores.





Em consulta no sistema policial, foi constatado que a autora já possuía passagem por trafico de drogas de 2018. Diante dos fatos a mulher e a testemunha foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil e entregues ao Agente de plantão





Assessoria de comunicação Social do 8º BPM