Polícia Militar, em conjunto com demais Forças de Segurança, realizam Operação de prevenção e combate ao Coronavírus em Jardim e Guia Lopes da Laguna

Na noite desta quarta-feira (13), a Polícia Militar em Jardim e Guia Lopes da Laguna, sob o Comando do Subcomandante do 11º BPM, capitão Rafael Pinheiro Garcia, em conjunto com todas as Forças de Segurança dos respectivos municípios (Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal), além das equipes municipais de Saúde e Vigilância Sanitária e Epidemiológica, realizaram uma grande Operação de presença, com o intuito de alertar a população jardinense e guia-lopense a respeito das medidas de prevenção que devem ser tomadas contra o Coronavírus e, ainda, sobre as punições previstas em Lei, para quem descumprir as determinações, sobretudo aos que se encontram com determinação de isolamento domiciliar por atestarem positivo ao COVID-19 ou estarem entre os casos suspeitos.





Os Policiais, Bombeiros e Agentes percorreram, em carreata, diversas ruas e avenidas das cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna, acompanhados de carros de som, que alertavam a população sobre as medidas a serem adotadas.





É importante ressaltar que, quem descumprir os Decretos Municipais estará praticando o Crime do Artigo 268 do Código Penal, cuja pena é detenção de um mês a um ano de reclusão e, ainda, que as pessoas confirmadas e com suspeitas de coronavírus que não estão cumprindo as determinações de isolamento social poderão incorrer no Crime previsto no Artigo 267 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 10 a 15 anos e a prisão já poderá ocorrer em flagrante delito.





É fundamental a conscientização e colaboração de todos. Por isso, FIQUEM EM CASA!, destacou o Comandante do 11º BPM, tenente-coronel Daniel Elias dos Santos.

















Assessoria de Comunicação Social do 11º BPM