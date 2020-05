Podcast: por que o conteúdo em áudio está fazendo tanto sucesso na pandemia

O podcast, de acordo com definição da Rock Content, que é um dos maiores portais de marketing digital do globo, é um material dado ao usuário em forma de áudio e, dadas as suas características, tem semelhança com o rádio.





A diferença primordial entre o rádio e o podcast é que, no segundo caso, o consumidor pode escutá-lo quando quiser, o conteúdo normalmente não é transmitido ao vivo e, em muitos casos, o conteúdo do podcast é criado sob demanda, por encomenda, etc.





Os temas dos podcasts variam muito - não por acaso, podem ser utilizados com a função de entretenimento, para ensinar coisas a um determinado público, para transmitir notícias, para debater assuntos de interesse público, entre outras coisas.





Com a popularização deste formato, é possível encontrar podcasts em plataformas como o Soundcloud, o Spotify e até mesmo no YouTube (embora o site seja mais famoso por seus vídeos, claro). Quem não tem acesso ilimitado a internet ainda pode fazer o download de podcasts para ouvir offline.





Por que as pessoas têm ouvido mais podcasts?





Em épocas de pandemia, como as que infelizmente vivemos, a internet tem sido uma grande aliada do conhecimento e do bem-estar, uma vez que permite que as pessoas tenham acesso a outras, estudem, continuem a trabalhar e acompanhem o avanço da medicina e da ciência no combate ao novo coronavírus.





Não por acaso, o podcast tem sido um produto muito consumido em épocas de pandemia: produzido de formas cada vez mais caprichadas, com entrevistas com profissionais de alto gabarito e hospedadas em plataformas científicas, eles se tornaram verdadeiras fontes de conhecimento.





E isso não é tudo, claro: trata-se de um formato que pode ser escutado, como já dissemos, sem o auxílio da internet. Após ser baixado, pode ser ouvido à vontade, sem exigir que o usuário esteja conectado. Para quem tem acesso limitado ou tem usado o 3G, isso faz muita diferença.





Outra vantagem do podcast está no fato de que não exige que todos os sentidos estejam comprometidos ou voltados para aquele produto: assim, uma pessoa pode escutar horas de aulas ou debates enquanto faz os seus exercícios, lava a louça, limpa o banheiro - tarefas que, durante a pandemia, tem sido mais frequentes.





Como fazer para encontrar podcasts com informação de qualidade?





Como já comentamos, há podcasts hospedados em diversas plataformas famosas. Para encontrar podcasts de qualidade, no entanto, é bom optar por ouvir o material de pessoas cujo currículo é acessível através da internet ou que se destacam de alguma forma em seus campos de atuação.





Se você está em busca de material menos denso, pode “afrouxar” a busca por informações feitas em podcasts: há canais feitos para pessoas que querem compartilhar percepções sobre filmes, animes, jogos de videogame.





Alguns dos podcasts que citaremos abaixo são populares por trazerem especialistas para discutir assuntos que são de interesse geral. Se você está em busca de fontes de notícias, lembre-se sempre de confiar na palavra de especialistas:





Café da Manhã





O programa de áudio, criado em parceria com a Folha de São Paulo e o Spotify, tem como objetivo discutir uma série de assuntos relacionados a política, sociedade e governo. Durante a quarentena, o canal tem publicado inúmeros debates sobre o novo coronavírus e o seu impacto na vida cotidiana.





Entre os especialistas que já participaram do podcast estão médicos do Instituto do Coração, de São Paulo e do Sindicato dos Médicos de São Paulo, além do presidente do Conselho Federal de Enfermagem e de pesquisadores de Harvard e da USP.





O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta, sempre de manhã, e é conduzido por Rodrigo Vizeu e Magê Flores, dois jornalistas.





InovaSocial





Iniciativa do Instituto Sabin, em parceria com a Citrus Consultoria, o InovaSocial é, literalmente, uma plataforma de Inovação Social, que tem como objetivo produzir conteúdo pertinente ao tema.





No site oficial da companhia, é possível ter acesso a podcasts sobre diversos temas, como: Internet of Things, economia pós-Covid19, desafios educacionais em solo brasileiro, empreendedorismo feminino, inclusão digital e social, alimentação orgânica, etc.





Como se pode ver, trata-se de um podcast com temas bastante abrangentes. Também por isso, é uma ótima opção para quem deseja expandir seus conhecimentos de mundo e entender mais sobre os pilares da economia global e os desafios dos líderes mundiais.