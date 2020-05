PARAÍSO DAS ÁGUAS| Município tem 3 casos confirmados de COVID -19

Casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, que não informou à imprensa local que haviam casos suspeitos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso das Águas, juntamente com o Comitê de Combate ao COVID-19 de Paraíso das Águas, vem a público informar a população, bem como os demais interessados, que, nesta terça-feira, dia 19 de maio, foi confirmado mais dois casos de Corona Vírus no município de Paraíso das Águas.





No total são três casos confirmados que estão em isolamento, sendo monitorados pela equipe da Secretaria de Saúde Pública.





É de suma importância que as pessoas tomem os devidos cuidados; usando máscaras, lavando as mãos com água e sabão e evitando aglomerações.





Em caso de sintomas, é necessário procurar o Pronto Atendimento Médico.





ASSECOM