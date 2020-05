PARAÍSO DAS ÁGUAS| Casal do Município testou positivo ao Covid-19 após reunir em fazenda no Dia das Mães

O casal possui dois filhos menores de idade que testaram negativo ao novo coronavírus

Uma mulher de 34 anos e seu esposo de 35 testaram positivo ao novo coronavírus (COVID-19) em Paraíso das Águas.





A reportagem do BNC Notícias apurou que o casal participou de um encontro familiar em uma fazenda, no Dia das Mães, no último dia 10 de maio.





No último dia 14 de maio, quinta-feira passada, após apresentar sintomas como cansaço e diarreia, a mulher procurou o Pronto Atendimento Médico - PAM da cidade. Sintomática ao COVID-19, foi realizada a coleta de sangue do casal e encaminhado para o LACEN (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul), que testou positivo ao novo coronavírus.





A paciente está em observação médica no PAM pois teria apresentado uma alteração pulmonar. Segue a paciente acompanhada pela equipe médica e sob observação e seu esposo encontra-se em isolamento social total em sua residência.





Os demais participantes do encontro nesta fazenda até o momento não apresentaram nenhum sintoma à doença. As informações foram obtidas diretamente com a paciente, que autorizou a publicação desta matéria.





Outra paciente também testada positivo ao Covid-19, está em isolamento social em Paraíso das Águas e como realiza hemodiálise em Campo Grande (MS), está sendo também acompanhada pelos seus médicos da capital. Os exames estão sendo feitos periodicamente até obter o resultado negativo ao Covid-19.





Até o momento são registrados 03 casos confirmados, 06 casos suspeitos notificados, sendo 03 descartados.





Os novos casos confirmados de Paraíso das Águas devem ser divulgados no Boletim Diário de hoje(20) da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul).





Fonte: BNC

Por: Fernando Brito