PANDEMIA| Guia Lopes sobe para 62 casos confirmados de Covid e aguarda 35 exames

De ontem para hoje, foram 10 casos confirmados; prefeitura convocou 25 pessoas sintomáticas para exames e aguarda resultado de 10

Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande, registrou mais 10 casos confirmados de novo coronavírus (covid-19), passado para 62 infectados pela doença. A prefeitura ainda aguarda o resultado de 35 exames de pessoas que apresentaram sintomas.





Ontem, o prefeito Jair Scapini já havia determinado a prorrogação do lockdown até 0h do dia 18 de maio. Pelas regras, as pessoas poderão sair duas vezes por semana, de acordo com seu mês de nascimento e para realizar atividades consideradas essenciais.





Na live de hoje, o secretário Municipal de Saúde, Marcelo Gonçalves, pediu a colaboração de 25 pessoas que apresentaram sintomas para que atendam as ligações da prefeitura para agendamento da coleta de material para exames. Outros 10 exames já foram feitos e os resultados ainda estão sendo aguardados.





Segundo o secretário, a partir do resultado desses 35 exames, a prefeitura deve traçar novas estratégias de ação, podendo haver até alteração do lockdown. O toque de recolher permanece inalterado, das 18h às 5h.





Gonçalves disse que há colaboração da população no cumprimento da norma. “Viram que o negócio está feito, entenderam a situação”.





No pronunciamento há pouco, o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende falou da incidência da doença em Guia Lopes, de 616,5 a cada 100 mil habitantes, considerado “estratosférico”.





O município tornou-se o “epicentro” da covid-19 em Mato Grosso do Sul depois da infecção iniciada a partir do contato de caminhoneiro de Campo Grande com funcionários de frigorífico.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Silvia Frias