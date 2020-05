PANDEMIA| Guia Lopes confirma mais 5 casos de Covid-19 e total de infectados vai a 39

Sem estrutura para casos complexos, prefeitura precisou comprar até estetoscópio e equipamentos seminovos

O prefeito de Guia Lopes da Laguna, Jair Scapini (PSDB), confirmou que todos os cinco casos suspeitos de contaminação por novo coronavírus até ontem testaram positivo. Assim, o município de apenas 9,8 mil habitantes agora soma 39 ocorrências da doença.





Scapini revelou as informações durante transmissão ao vivo na manhã desta terça-feira (12). Segundo ele, outros 7 casos agora estão sob investigação em laboratório.





Com o total de confirmados, a taxa de incidência de covid-19 em Guia Lopes é de 394 casos a cada 100 mil habitantes. O índice em Mato Grosso do Sul é de 13,8/100 mil, ao passo que o nacional é de 79,5/100 mil.





O mandatário disse, ainda durante transmissão ao vivo, que médico da cidade viu três pessoas contaminadas pelo vírus na fila de uma casa lotérica. Scapini ameaçou pleitear autorização do MPMS (Ministério Público Estadual) para divulgar os nomes das pessoas com novo coronavírus no município.





Em nota de esclarecimento, ontem, o promotor da Comarca da vizinha Jardim, Allan Carlos do Prado, reforçou que o sistema de Saúde da região não está preparado para enfrentar um “surto elevado” de covid-19, visto que nem Guia Lopes, nem Jardim têm leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





O promotor escreveu ainda que policiais civis e militares vão intensificar a fiscalização pelo cumprimento das medidas de lockdown vigentes na cidade. A desobediência pode acarretar em crimes com penas de até 15 anos de prisão.





Reforço - Sem estrutura para atender casos de alta complexidade, a prefeitura de Guia Lopes fez compras emergenciais de equipamentos para unidades de Saúde e Hospital Edelmira Nunes de Oliveiro.





Segundo divulgou o prefeito Jair Scapini nas redes sociais, foram adquiridos 14 itens, alguns deles básicos, com estetoscópios.





Um respirador portátil e seminovo, de transporte e emergência, também foi comprado. O sistema de Saúde de Guia Lopes não conta com ventiladores pulmonares.





Conforme divulgou o mandatário, os equipamentos demandaram investimento de 100 mil.





Administração da cidade comprou respirador portátil seminovo para ações de enfrentamento à doença ©Reprodução/Facebook