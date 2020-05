PANDEMIA| Brasil ultrapassa 11 mil mortes e total de infectados pela Covid-19 é de 162 mil

Com 16 novos casos, a curva de contaminação segue acelerando em Mato Grosso do Sul

Dados atualizados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo (10) apontam que, em 24 horas, 496 pessoas morrem em decorrência da covid-19 no Brasil. Agora, o número de mortes ultrapassou a marca de 11 mil.





Segundo levantamento, são 11.123 mortes e o número de infectados pelo novo coronavírus é de 162.699. No sábado eram 155.939 casos confirmados, um total de 6.760 casos incluídos no balanço em 24 horas.





Com 16 novos casos, a curva do novo coronavírus segue acelerando em Mato Grosso do Sul, puxada, mais uma vez, pelo município de Guia Lopes da Laguna. Segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (dia 10) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), são 362 casos.





A covid-19 já teve registros em 30 dos 79 municípios do Estado. Dos 362 casos confirmados de coronavírus, 201 se recuperaram, 128 seguem em isolamento domiciliar e a doença matou 11 pessoas, perfazendo taxa de letalidade de 3%.













Por Clayton Neves