PANDEMIA| Brasil tem 27.878 mortes e 465.166 casos confirmados de Covid-19, diz ministério

Nas últimas 24 horas foram 1.124 registros de mortes.

Vista aérea do cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, no dia 28 de maio — Foto: Andre Penner/AP

O Brasil se tornou um dos cinco países com mais mortos por complicações da Covid-19 ao passar a Espanha, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Saúde. O balanço, divulgado nesta sexta-feira (29), registrou 27.878 mortes por coronavírus no país, 757 a mais do que a Espanha, segundo a universidade norte-americana Johns Hopkins.