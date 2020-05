PANDEMIA| Brasil registra 807 mortes e 11,6 mil casos de coronavírus em 24 horas

País passa a ter mais de 23,4 mil óbitos relacionados à covid-19

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 807 novas mortes por covid-19 e 11.687 casos confirmados da doença, de acordo com os dados desta segunda-feira (25) apresentados pelo Ministério da Saúde.





O total de óbitos relacionados ao novo coronavírus passa a ser 23.473. Já o número total de casos é de 374.898.





Mato Grosso do Sul chegou nesta segunda-feira a 1.023 pacientes diagnosticados com coronavírus. Somente nas últimas 24 horas, foram 99 exames com resultado positivo. O número de óbitos permanece 17.





Do número total, 616 pessoas estão em isolamento domiciliar, 350 sem sintomas e 41 internados. O Estado ainda aguarda o resultado de 214 exames.









Por Gabriel Neris