PANDEMIA| 14ª vítima da covid-19 em MS pegou a doença por transmissão comunitária, diz SES

Weslley Denadai ficou 15 dias internado e segundo a SES, ele tinha diabetes e também era cardiopata. — Foto: Facebook/Reprodução Weslley Utinoi Denadai, de 38 anos é a 14º vítima do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul e pegou a doença por meio de transmissão comunitária, segundo a secretaria estadual de Saúde do estado (SES).





Ainda de acordo com o órgão, Weslley que era morador de Campo Grande, tinha diabetes, era cardiopata e também obeso.





De acordo com o pai da vítima, Antônio Denadai, Weslley era filho único e ficou internado por cerca de 15 dias. Conforme Antônio, o filho que tinha algumas complicações de saúde, não costumava sair de casa e quando precisava ir ao supermercado, se protegia com todos os recursos para evitar de contrair o vírus.





"A gente não sabe como ele contraiu isso. Ele se cuidava muito, usava mascara para todo o lado. Foi uma fatalidade", lamentou.





Segundo Antônio, na casa onde mora a família, cerca de 5 pessoas, todos que tiveram contato com Weslley, testaram negativo para a covid-19.





Segundo a SES, Weslley estava internado desde o dia 30 de abril em um hospital particular de Campo Grande e no dia 1º com o agravamento do quadro de saúde foi transferido para uma unidade de terapia intensiva (UTI). Na madrugada desta quinta-feira ele não resistiu e morreu.





Com isso, em Mato Grosso do Sul contabilizam-se 5 óbitos em Campo Grande, 3 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina, 1 douradense que morreu em Tocantins e, o mais recente, 1 óbito de Brasilândia.





Por TV Morena, G1 MS