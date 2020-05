NOVA ANDRADINA| Polícia Militar apreende motocicleta conduzida por adolescente que praticava direção perigosa em Amandina

Na tarde de terça (27), a equipe policial militar estava em frente ao prédio do quartel de Amandina, quando visualizam um adolescente de 16 anos trafegando em alta velocidade com uma motocicleta Honda/cg 125 Titan placa de Fátima do Sul –MS de cor vermelha, e colocando em risco a vida do cidadãos que circulavam pela via.





Os policiais saíram em diligência para localizar o jovem, onde foi possível alcançá-lo na Rua Mario Fernandes Guimarães, foi dada ordem de parada que não foi obedecida. Foi necessário realizar o acompanhamento tático, sendo que condutor atravessou vários cruzamentos sem ao menos diminuir a velocidade, cruzando por duas vezes a BR 376 colocando mais uma vez em risco os usuários daquela via.





Aproximadamente depois de dez minutos de acompanhamento tático, o mesmo adentrou no quintal de sua casa e escondeu sua moto nos fundos. Diante do flagrante de direção perigosa e desobediência, os policiais militares entraram e detiveram o menor e encaminharam a motocicleta até o prédio do quartel, onde posteriormente será tomadas todas as medidas administrativas e encaminhada ao Detran de Ivinhema-MS para providências. A mãe do menor esteve presente durante o registro do boletim de ocorrências, e durante a apresentação do mesmo na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema-MS.





ASSECOM do 8º BPM