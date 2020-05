NOVA ANDRADINA| Polícia Militar apreende motocicleta com sinal identificador adulterado em Taquarussu

Na tarde sexta (22), os policiais militares da equipe de rádio patrulha, durante rondas ostensivas, flagraram um jovem de 19 anos conduzindo uma motocicleta com sinal identificador adulterado em Taquarussu.





Os policiais militares se depararam com uma motocicleta Honda/Tornado preta circulando com as luzes apagadas, neste momento optaram por realizar a abordagem. Ao ser solicitado a documentação do veículo e a habilitação o mesmo respondeu que não possuía, e que a documentação estava atrasada. Após inspeção na moto foi constatado que o lacre estava rompido, e a placa não condizia com o veículo ali presente.





Após consulta no sistema policial foi constatada que a placa original era outra e pertencia a cidade de Nova Andradina, contando ainda com débitos de licenciamento. O condutor foi encaminhado juntamente com o veículo para a delegacia de Polícia Civil de Taquarussu para as providências.





Fonte: Assessoria de comunicação Social do 8º BPM