NOVA ANDRADINA| Motorista perde controle de carro e capota em cruzamento

Acidente ocorreu na noite deste domingo (24); vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Carro parou às margens da pista em cruzamento ©Jornal da Nova

Motorista, de 30 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após capotar o carro que conduzia na noite deste domingo (24) em Nova Andradina, cidade distante a 300 quilômetros de Campo Grande.





Segundo informações do site Nova News, o motorista seguia em um Chevrolet Agile pela Rua Henrique Pasmanik, no bairro Portal do Parque, quando no cruzamento com a David Cherman perdeu o controle da direção e capotou, parando às margens da pista.





O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. O carro ficou parcialmente o destruído.





Por Kerolyn Araújo