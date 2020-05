Noites de maio serão as mais brilhantes do ano com várias estrelas e chuva de cometas

Felizmente, o mês de maio promete reservar distração e admiração pela natureza. E o melhor? Tudo de graça e sem precisar sair de casa. Isso porque todo mundo vai poder respeitar o isolamento social com chuvas de estrelas cadentes e até cometas.





A primeira grande noite acontecerá no dia 6 de maio, por volta das 3h da madrugada. Uma chuva de meteoros chamada Eta Aquarídeos.





Segundo previsões, a chuva contará com 50 meteoros por hora. Para observar melhor, basta olhar em direção ao leste no céu e torcer para o tempo estar firme e com poucas ou sem nuvens.





Além dele, por volta do dia 20 poderá ser visto o recém descoberto cometa C/2020 F8 Swan.





Para este, recomenda-se o uso de binóculos e você procurá-lo em direção ao norte, no final da madrugada.





Sobre as Luas, na madrugada do dia 15 será lua minguante e ela estará diferente, mais brilhosa, tudo porque estará fazendo uma passagem próxima a Marte.





Já no dia 22 de maio, a “Estrela D’Alva” se despede do céu vespertino com um encontro com Mercúrio, ficando lado a lado, logo após o pôr-do-sol.





Ambos poderão ser vistos na direção oeste, enquanto o começar a anoitecer.









Por A Soma de Todos Afetos - Com informações Galileu