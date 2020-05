Morador de rua atropelado em avenida aguarda vaga em CTI, em estado grave

Homem foi atropelado na manhã de domingo, na Avenida Ernesto Geisel; ele sofreu traumatismo craniano e está entubado

Atropelamento aconteceu na Avenida Ernesto Geisel, próximo da Rua Ceres (Foto/Arquivo: Marcos Maluf)

O morador de rua atropelado na Avenida Ernesto Geisel no domingo (17) permanece internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, aguardando transferência para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo).





O homem, ainda não identificado, foi atropelado no início da manhã de sábado na avenida, próxima da Rua Ceres. O motorista, de 37 anos, disse que dirigia no sentido centro, no meio da faixa, contra a incidência do sol e que apenas viu o homem quando ele já estava na frente do carro.





O morador de rua sofreu traumatismo crânio-encefálico, associado ao rebaixamento do nível de consciência. Está internado na área vermelha do pronto-socorro sedado, entubado e em estado grave.





Segundo assessoria da Santa Casa, a identificação dele será investigada pelo serviço social, que recorre ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) por meio do banco de dados das digitais. Caso nada seja encontrado, normalmente a instituição recorre à mídia.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Silvia Frias