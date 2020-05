MARACAJU| Município tem o primeiro caso confirmado de Covid-19

Homem contraiu a doença em Ponta Porã onde trabalha e só vem a Maracaju nos finais de semana, atualmente cumpre isolamento em Ponta Porã, dado entrará no Boletim Epidemiológico de Maracaju.





A Secretaria Municipal de Saúde divulgou Nota Oficial confirmando o primeiro caso de Coronavírus em Maracaju, cidade distante a 160 quilômetros de Campo Grande.





Segundo a Nota Oficial, trata-se de um paciente morador de Maracaju, porém, trabalha em Ponta Porã, vindo na cidade somente aos finais de semana, onde provavelmente contraiu a doença, já que entrou em contato com caso confirmado da doença no trabalho.





A investigação ocorreu em Ponta Porã na data de ontem 26-05, após a confirmação de um colega de trabalho, está em isolamento por 14 dias em Ponta Porã, porém, o mesmo sai no Boletim Epidemiológico de Maracaju, foi realizado o teste rápido nos contatos próximos do casos, esposa e dois filhos que moram em Maracaju, sendo que todos os resultados foram para eles negativos e atualmente se encontram em isolamento domiciliar por 14 dias, conforme protocolo do Ministério da Saúde.









Fonte: MARACAJU EM FOCO