LAGUNA CARAPÃ| PSDB confirma Doreli Portela como pré-candidato a prefeito no Município

Lideranças municipais e estaduais do PSDB, se reuniram na terça-feira (26), em Campo Grande, para confirmar o nome do vice-prefeito, Doreli Portela (PSDB) como pré-candidato à prefeitura de Laguna Carapã, para as próximas eleições municipais. A reunião contou com a participação do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), que manifestou total apoio ao seu nome para a disputada do executivo lagunense.





No encontro também estiveram presentes o Presidente Estadual do PSDB e Secretário Especial de Articulação Política do Governo, Sérgio de Paula, o ex-prefeito de Laguna Carapã e atual Secretário Especial no Escritório de Gestão Política do Governo, Luiz Rocha e o Coordenador Regional do Governo do Estado, Inácio Espíndola. Todas as lideranças aprovaram a escolha do nome de Doreli que já foi vereador, Secretário Municipal de Produção Rural e Infraestrutura e atualmente é vice-prefeito. Doreli afirmou estar preparada para o desafio.





“Acredito que com a experiência, tanto no legislativo como no executivo, tenho condições de fazer um bom trabalho por Laguna Carapã. Fico feliz em receber o apoio do Governador Reinaldo Azambuja e do Presidente Estadual do PSDB, pois sei da importância do poder municipal e estadual estarem alinhados para o bom desenvolvimento do nosso município”, enfatizou Doreli.





Segundo o atual vice-prefeito de Laguna, o momento agora é de apresentar a proposta de trabalho aos demais partidos do município, para que seja construída uma caminhada sólida e pronta para enfrentar todos os desafios futuros.





“Vamos construir uma agenda para Laguna ouvindo todos os seguimentos, produtores rurais, empresários, comerciantes, funcionalismo público, distritos, aldeias, sem deixar de lado os maradores dos nossos bairros, que estão esquecidos e sendo colocados de lado. Essa não será a agenda de trabalho de um único partido e, sim, de um município como um todo. Queremos o povo envolvido nessa caminhada”, conclui Doreli.





O atual vice-prefeito já havia recebido o apoio dos vereadores Márcio Gutierres, Alex Cordeiro, Astúrio Matoso e Valmor Flores entre outras lideranças do município de Laguna Carapã.





Fonte: LAGUNA INFORMA