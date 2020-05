LAGUNA CARAPÃ| Município segue decreto do Governo do Estado e suspende aulas da rede municipal até 30 de junho

Prefeito publica no Diário da Assomasul onde Dispõe sobre a manutenção das medidas de enfrentamento do COVID-19, com a utilização de aulas não presenciais

A Prefeitura de Laguna Carapã publicou, nesta terça-feira (19), um novo decreto 140/2020, que suspende as aulas presenciais em toda Rede Municipal de Ensino. A decisão segue a recomendação do decreto do Governo de Mato Grosso do Sul, que prorrogou a suspensão das aulas presenciais até 30 de junho, devido a pandemia do coronavírus.





De acordo com a normativa anterior, as férias escolares haviam sido antecipadas de julho para o período entre 4 e 18 de maio. Com o novo decreto, as aulas presenciais continuarão suspensas, retornando apenas as atividades que já vinham sendo enviadas aos alunos da Rede.





Conforme a orientação na página do Facebook da Escola Municipal Judith dos Reis Espíndola , diz que a partir do dia 19/05 estarão recebendo todas as atividades que foram realizadas desde o dia 23 de março e no ato da entrega já podem retirar as atividades referentes ao 2° bimestre. A Direção pede que os pais orientem os filhos para colocarem os nomes e a turma nas atividades.









Fonte: LAGUNA INFORMA