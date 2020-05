Jovem de 21 anos morre na Santa Casa dois dias após grave acidente no interior

A família de João Victor decidiu doar os órgãos do garoto

João Victor Pereira tinha apenas 21 anos ©Reprodução/Facebook

Dois dias depois de ser vítima de uma grave acidente em Chapadão do Sul, cidade a 321 quilômetros da Capital, João Victor Pereira, de apenas 21 anos, morreu nesta terça-feira (05) na Santa Casa.





O garoto pilotava uma motocicleta BMW que foi atingida por uma picape Strada, na tarde do último domingo (03) no cruzamento da Rua das Rendeiras com a dos Periquitos, no Bairro Esplanada III.





Um outro jovem teria assumido que estava no volante do veículo, mas acabou sendo desmentido por duas testemunhas que presenciaram o acidente. Segundo as testemunhas, quem conduzia o veículo era o pai do rapaz e que fugiu logo após acertar o motociclista.





A Polícia Militar esteve no local do acidente, mas não há confirmação de prisões. Com a força do impacto João Victor foi arremessado a alguns metros e teve intenso sangramento na cabeça. O Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao pronto socorro do hospital municipal, mas devido à gravidade do traumatismo craniano ele foi transferido para a Capital.





Ontem (4), João Victor apresentou uma melhora, mas seu quadro clínico piorou nesta terça-feira. A morte do jovem foi confirmada nesta manhã e, conforme o portal Jovem Sul News a família optou por doar os órgãos do rapaz. Em seguida o corpo será encaminhado para Chapadão do Sul onde será velado.





Por Adriano Fernandes