HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (23)

Áries - 21/03 a 20/04





Sua criatividade está no auge e você pode aplicá-la nas coisas de que mais gosta de fazer: tudo indica que vai se orgulhar dos resultados. O cenário será tranquilo neste sabadão sem aspectos importantes no céu. No trabalho, você terá soluções e respostas rápidas para tudo e pode fazer ótimos acordos. Sol e Lua seguem incentivando seu lado versátil e comunicativo. Assim, você terá prazer em interagir com as pessoas e marcar presença nas redes sociais. Vai querer fazer contato com todos que estima, só não abuse da franqueza, pois sinceridade demais pode passar dos limites e magoar alguém. Ficar longe de fofocas e mal-entendidos será a melhor pedida para curtir um dia harmonioso e sem zicas, sobretudo no amor. Se pintar um atrito, resolva no diálogo, mas nada de falar seus três idiomas favoritos: debochês, gritânico e berrânico. No sexo, não vai faltar pique para realizar suas fantasias.





Touro - 21/04 a 20/05





Suas finanças continuam favorecidas pelas influências da Lua Nova em sua Casa das Posses e você só terá motivos para comemorar se souber explorar o tino afiado do seu signo para cuidar dos assuntos financeiros. Os astros só não aconselham a misturar dinheiro com amizade: pode perder grana ao tentar ajudar e fechar negócios com amigos. E não pense que dessa água não bebereis, porque acredite, bebereis, sim! Marte, que segue o rolê todo pimpão em Peixes, vai movimentar suas relações sociais e promete te deixar pop, mas pede atenção e cautela para não tomar decisões impulsivas. O astro da paixão também mexe com os assuntos do coração e indica interesse repentino por alguém da turma. Só vai ser difícil esconder o ciúme. É melhor conversar com o crush e descobrir logo se a atração é recíproca. Na união, cuidado com brigas por causa do seu sentimento de posse, que hoje está pra lá de ativado.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Graças às presenças de vários astros em seu signo, inclusive a Lua, você vai ocupar papel de destaque e tudo indica que terá um sábado cheio de estímulos. Além de esbanjar carisma e confiança, pode e deve usar todos os seus talentos para se dar bem em suas iniciativas, seja no trabalho ou na vida pessoal. Só precisa ter cuidado para não agir de forma impulsiva e autoritária demais ao batalhar pelos seus objetivos. O alerta vem de Marte, que segue no ponto mais alto do seu Horóscopo, botando fogo no parquinho e fomentando as suas ambições. Você sabe melhor do que ninguém a importância de dialogar e fazer acordos, portanto, exercite e mostre a sua habilidade para se comunicar, mas nada de abusar da ironia e do deboche. No amor, há chance de começar um envolvimento com uma pessoa influente e bem-sucedida. Na relação a dois, o momento pede união de forças com o par. Definam metas e vocês que lutem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Semaninha puxada, né, minha filha? Pois é, hoje o cansaço da semana pode pesar e deixar você mais a fim de sossego. A Lua segue em seu inferno astral e fecha na parceria com o Sol, recomendando a poupar energias para privilegiar seu bem-estar físico e emocional. É o momento de prestar atenção nos sinais do seu organismo, respeitar seus limites e dar vazão ao desejo de ficar na quietude do seu canto. Se quiser desabafar, telefone para alguém de sua inteira confiança, assim não corre risco de ser vítima de fofoca, intrigas e de gente falsiane. Os assuntos sentimentais tendem a enfrentar um período de altos e baixos e não convém criar muitas expectativas. Romance a distância pode deixar seu coração aflito: converse com o crush numa boa e sem brigar. Na união, esclareça suas dúvidas para vencer a insegurança e curtir um clima de paz com seu amor. Nos momentos íntimos, é hora de inovar. Que tal alguma coisa barroca, diferentona, exclusiva?





Leão - 22/07 a 22/08





Depois de ferver adoidado, os astros resolveram que vão ficar de quarentena por hoje e não teremos aspectos importantes no céu. Isso significa um bom período para alimentar suas esperanças e focar em seus ideais. Você que lute com unhas e dentes para transformar seus planos e projetos em realidade. Sol e Lua seguem blindando os sonhos leoninos e darão o estímulo de que precisa para defender seus propósitos neste sábado. Se perceber que alguém quer atrapalhar seus objetivos, não pensará duas vezes para tirar esta pessoa do caminho, ainda que precise romper uma amizade. Marte anda atiçando e esquentando seu lado reativo, por isso, convém controlar seus ímpetos e sua sinceridade. Tenha em mente que é hora de dialogar não de brigar. No amor, atração por amigo(a) pode ficar irresistível e não faltará coragem para se declarar. Tá de parabéns! Para quem tem par, fase intensa e agitada na relação a dois. Desejos ardentes entre os lençóis.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sol e Lua seguem fechados na parceria no ponto mais alto do seu Horóscopo e prometem destacar seu lado antenado e ambicioso. Você pode ter um dia de maior visibilidade em tudo o que fizer e não vai se contentar com nada menos do que o sucesso. Tá de parabéns, hein, Virgem! No trabalho, terá prazer em divulgar suas habilidades, mostrar do que é capaz e provar sua competência. Só não vai ser tão fácil agir em equipe, já que Marte vai atiçar seu lado competitivo e reativo, energia que exigirá mais tato e paciência. Saiba ouvir, ponderar e ceder quando for preciso. Na paixão, há chance de romance com um crush pop, que é alvo de muita paquera, tem posição influente ou se relaciona com o seu trabalho. Todavia, o clima na vida a dois será intenso e complicado. Deixe as emoções fluírem na intimidade, mas não permita que a conversa vire treta.





Libra - 23/09 a 22/10





O astral é perfeito sem defeitos para quem planeja fazer alguma coisa nova e diferentona neste sabadão. Sol e Lua continuam em sua Casa 9, turbinando sua vontade de curtir outros interesses e entrar em contato com pessoas que não encontra sempre. Aproveite o momento para ligar, mandar mensagens e fazer chamada de vídeo, ainda mais se o coração clama para matar a saudade de alguém que está longe. Também é um bom período para investir nos estudos, focar na preparação para concursos e investir em treinamentos e palestras que estimulem melhorias em sua vida profissional. Pode ter boas notícias em assuntos ligados a leis, provas e intercâmbios. Se você busca um novo amor, experimente sair do convencional e testar uma abordagem inovadora e barroca para surpreender o crush. Sair da rotina e inventar um programinha que nunca experimentou com o par também fará bem ao romance..





Escorpião - 23/10 a 21/11





As estrelas dão uma maneirada hoje e a movimentação que rolou ontem diminui de intensidade, deixando o seu sabadão mais sussa. Mas Sol e Lua ficam de plantão e despejam muitas energias no setor astral que indica transformações para o seu signo. Será mais fácil encarar os desafios, mudar o que incomoda e resolver de uma vez um problema complexo ou difícil. Seja o que for, seus instintos estarão apurados, você pode encontrar estratégias eficientes e terá chance de cortar o mal pela raiz. Na saúde, Marte recomenda a evitar excessos - leia-se lanchos e bons drinks. Mas o sinal está verde para mudar o visual e investir no seu charme. Na paquera, uma paixão arrebatadora pode surgir e deixar você sem saída! Também pode mexer com os desejos do crush ao mostrar seu lado sensuellen. Já no romance, é a intimidade que promete pegar fogo. Invista na sedução e dê asas à sua poderosa imaginação. Credo, que delícia!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sol e Lua dão um rolê em seu signo oposto e estimulam suas parcerias neste sabadão. Será um bom momento para falar a respeito de objetivos em comum com gente que professa e defende valores e interesses parecidos com os seus. No entanto, Marte tá todo pistola em sua Casa 4 e alerta que convém ter cuidado para não tretar com parentes por causa de uma bobagem qualquer. Pegue leve com a franqueza e não deixe a conversa virar treta. No trabalho, pode focar em atividades em equipe e conquistar algo que seja benéfico para você e os colegas. Hoje também pode rolar uma proposta de sociedade: avalie com carinho. Agora, o dia promete mesmo é ser perfeito sem defeitos na paixão! Vários astros vão incentivar o romance, seja para iniciar um namoro ou fortalecer a união com seu bem. Valorize o diálogo e a harmonia com o mozão!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Criatividade e diálogo serão seus melhores aliados no serviço hoje. Quem manda o papo reto é o Sol e a Lua, que seguem fechados na parceria na área do trabalho em seu Horóscopo. Seu comportamento estará mais sociável, prestativo e você terá prazer em colaborar com os colegas. É o momento de unir o útil ao agradável e focar nas atividades que faz com o pé nas costas, assim sua produtividade vai aumentar e seu prestígio junto aos chefes também. A saúde recebe bons estímulos e o período é indicado para fortificar seu sistema imunológico. Bom astral para iniciar uma dieta, investir em hábitos saudáveis e dar um trato no visual. Só tenha cuidado com fofocas e mal-entendidos com pessoas próximas, sobretudo primos, tios ou vizinhos. Na paixão, pode pintar um romance com colega ou pessoa conhecida. A dois, lutem juntos pelo que querem.





Aquário - 21/01 a 19/02





Marte é real oficial um grande incentivador dos seus contatos e das suas conversas, mas anda todo pistola com alguns astros e pede atenção. A influência marciana pode pesar contar seus interesses financeiros e convém você ficar de antena ligada. Controlar os gastos será seu maior desafio neste sábado, especialmente com artigos supérfluos, coisas para o seu lazer e também mimos para os filhos, se é pai ou mãe. Evite comprar algo por impulso, ainda mais se não for gênero de primeira necessidade. Mas o Sol e a Lua seguem em uma área muito positiva do seu Horóscopo e prometem um sábado alegre. No trabalho, use e abuse da criatividade para agilizar as tarefas e explore sua versatilidade. As paqueras estarão com tudo: confie no seu charme, mostre sua simpatia nas redes sociais e invista na conquista. Fase descontraída e sedutora a dois. Só segure a onda do ciúme, valeu?



Peixes - 20/02 a 20/03





Por obra do Sol e da Lua, que seguem ativos em sua Casa 6, o sabadão tem tudo para ser muito produtivo. Você terá mais força de vontade para vencer desafios e motivação para explorar seu potencial criativo. Também vai mostrar seu poder de iniciativa e sua energia mental no trabalho. Pegue firme nas tarefas para terminar logo o que precisa ser feito. Depois, a ordem das estrelas é sossegar em casa e curtir a família. Você terá muito prazer em arrumar seu cantinho, dar atenção aos parentes e colocar o papo em dia. Na paquera, Marte continua agitando seu signo e dará coragem para ousar um pouco mais em suas investidas. Pode surpreender o crush, mas evite agir de forma precipitada e deixe a paquera rolar naturalmente. Na relação a dois, é o momento de investir em um programa caseiro, mais íntimo e sossegado com seu love.





Por João Bidu