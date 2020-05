HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (2)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





O sábado tem tudo para ser perfeito sem defeitos e quem mais vai ganhar com as energias astrais de hoje é a sua saúde. A Lua ingressa em sua 6ª Casa durante a madrugada e faz excelentes aspectos com Urano e Mercúrio ao longo do dia, trazendo proteção e vitalidade. A Lua incentivará você a cuidar melhor do seu organismo e não te faltará bem-estar. Quem vai trabalhar pode contar com dia de alta produtividade e lucrativo. Fique de olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos, especialmente se você recebe comissão. Ou, ainda, pode pintar uma chance de conseguir uma grana a mais ao aceitar um serviço extra. Nos assuntos do coração, a sintonia com colega ou conhecido pode render um romance. A dois, é o momento de mostrar seu lado prestativo e apoiar seu bem.





Touro - 21/04 a 20/05





Se você emendou o feriado, a ordem das estrelas é tirar o dia para se divertir e esquecer os compromissos de trabalho, ao menos por hoje. A Lua migra para o setor mais positivo do seu Horóscopo durante a madrugada e troca ótimas vibrações com Urano e Mercúrio neste sábado, dando sinal verde para você aproveitar o lado bom e gostoso da vida. Invente brincadeiras e atividades lúdicas para curtir com as pessoas que moram contigo. Pode ter boas surpresas com filhos ou crianças. Fase de sorte com dinheiro: vale fazer uma fezinha. Se tem alguma tarefa que precisa cumprir, seu lado criativo e engenhoso vai te ajudar. Na paquera, use e abuse do seu charme e simpatia para conseguir o que quer. Fase de muito romantismo e carinho na união. Estimule o diálogo e declare o seu amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Seu dia tende a começar preguiçoso e vai ser ótimo poder ficar na cama até mais tarde. Hoje a Lua passa a se movimentar em sua 4ª Casa Astral, estimulando você a curtir mais seu cantinho e se ocupar com os interesses do seu lar. Em harmonia com Urano e Mercúrio, a Lua também promete um dia proveitoso no trabalho. Assim, caso tenha que pegar no batente, a dica é priorizar as tarefas que faz com mais segurança e usar a sua experiência para terminar logo o serviço. Com a sua agilidade e o seu jeito criativo, concluirá as atividades rapidinho e poderá aproveitar o tempo livre para descansar ao lado da família. Mas hoje pode faltar pique para paquerar e conhecer gente nova nas redes sociais. Na relação com o par, tudo indica que você vai preferir um programa mais íntimo e tranquilo a dois.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua circula a partir dessa madrugada em sua 3ª Casa Astral e também vai ficar numa boa com Urano e Mercúrio, deixando seu signo mais extrovertido e comunicativo. Isso significa que você não pensará duas vezes para fazer contato com as pessoas queridas para colocar o papo em dia. Se está a fim de começar um curso online, o momento é dos mais indicados. Nos contatos, você terá muita facilidade para conquistar novos amigos e se enturmar com gente diferente, participando de outros grupos nas redes sociais. Boas parcerias podem ser estabelecidas no trabalho e sua criatividade fica a mil. Conversas com amigos vão influenciar e animar as paqueras. Pode até se declarar para alguém. Ótima sintonia no romance: abra o coração e invista na cumplicidade com quem ama.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua migra para o setor financeiro do seu Horóscopo durante a madrugada e troca ótimas vibrações com Urano e Mercúrio, trazendo um astral estável e produtivo para os seus interesses. Neste sábado, você vai se concentrar melhor em suas atividades e tende a sentir um desejo maior de investir na sua segurança material. Em busca de melhorias em seus ganhos, pode até pensar em assumir outros compromissos, acumular funções ou dar uma guinada na carreira. O momento também é positivo para cuidar do visual e realçar sua beleza. Selfies e postagens caprichadas podem impressionar o crush, ainda mais se o seu alvo for alguém popular e disputado. Mostre que quer namoro firme. Na união, é hora de lutar junto com o par pelo que vocês querem, mas afaste o ciúme.





Virgem - 23/08 a 22/09





Boas novas chegam da Lua, que se despede do seu inferno astral e ingressa em seu signo durante a madrugada. Por si só, essa energia já seria um baita apoio para você, mas as coisas ficam ainda melhores neste sábado. É que a Lua forma aspectos positivos com Urano e Mercúrio, blindando e protegendo seus sonhos e ideais. Planos e projetos que fizer hoje podem surtir resultados concretos no futuro. O dia ainda é favorável para tirar o pé da rotina, colocar os deveres de lado e curtir atividades mais relaxantes. Conversas e notícias de gente que está longe promete alegrar seu coração. Na paixão, o céu recomenda a sair da mesmice e conhecer pessoas diferentes pelas redes sociais. Se está de paquera com alguém, converse para conhecer melhor o alvo. Astral de grande harmonia na vida a dois.





Libra - 23/09 a 22/10





Hoje você pode sentir uma vontade maior de ficar na quietude do seu canto, ainda mais se estiver com cansaço, preocupação ou se precisa refletir antes de tomar uma decisão importante. A Lua ingressa em sua 12ª Casa Astral durante a madrugada, recomendando uma pausa nas atividades mais estressantes. É o momento de recarregar as baterias, investir em autoconhecimento e em coisas que elevam a sensação de paz. Convém, ainda, agir com mais discrição nos contatos: evite comentar seus planos e seus problemas. Mas a Lua fica numa boa com Urano e Mercúrio, por isso, o sábado deve transcorrer sem maiores problemas. Paixão secreta ou proibida pode surgir de repente e se tornar irresistível. A dois, compartilhe seus sonhos e projetos. Muita criatividade no sexo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mercúrio segue em sua 7ª Casa e se une a Urano, mandando muitas energias para os seus relacionamentos. Suas atenções podem se voltar para as necessidades e expectativas alheias e seu dia será muito melhor se puder estar em boa companhia. Aproveite o feriado para entrar em contato as pessoas queridas e anime a sua vida social, mesmo que seja através de mensagens e conversas online. Hoje a Lua realça sua vaidade e Vênus favorece uma mudança no visual, portanto, não pense duas vezes para dar aquele trato na aparência. Só maneire nos gastos à tarde. Nos assuntos do coração, é um bom momento para iniciar um namoro e falar em compromisso com seu bem. No romance, período intenso com o par. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes: ouse e surpreenda.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo, elevando o lado perseverante, organizado e ambicioso do seu signo. Entre outras coisas, essa influência sinaliza ótimas notícias para a sua vida profissional. A fase é de conquistas e realizações no trabalho, portanto, agarre as oportunidades. Hoje os astros também acentuam a sua vaidade e, se você está de folga, é um bom momento para investir mais na sua aparência. Vale até começar uma dieta ou inovar o visual. Lua e Urano formam excelente aspecto à tarde e mandam proteção extra para a sua saúde. Na paixão, quem está livre pode se interessar por pessoa conhecida, inclusive alguém do serviço. Na relação a dois, ótimo dia para fazer planos e batalhar pelos projetos em comum com seu bem.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Boas novas devem marcar presença neste sábado e quem mais vai mandar estímulos para o seu signo é a Lua. Em sintonia com Urano e Mercúrio, ela desperta o desejo de respirar novos ares, sair da rotina e se envolver com interesses diferentes. Não perca a chance de fazer coisas que te trazem realização nem deixe de entrar em contato com pessoas que levantam o seu astral. Sintonia afinadinha com gente que está sempre de bem com a vida e que tem um jeito jovial e animado. Saudade de alguém que está longe? Telefone ou mande mensagem. No campo amoroso, você vai buscar alguém que tenha ideias e ideais parecidos com os seus. Pode conhecer alguém e se apaixonar. Fase compreensiva, harmoniosa e descontraída o romance.





Aquário - 21/01 a 19/02





Graças aos bons fluidos das estrelas, o sábado virá de encomenda para você cuidar do seu cantinho e resolver assuntos domésticos. O dia favorece as mudanças, arrumações e reformas em casa. A Lua virginiana dá sinal verde para você aproveitar esse momento de organização e deixar tudo em ordem ao seu redor: vale fazer uma faxina geral nas suas coisas e separar o que não usa mais para doar. Nos relacionamentos, Urano, seu regente, abre caminho para o entendimento e avisa que será mais fácil se reconciliar com alguém da família: busque o diálogo. Nos assuntos do coração, sua sensualidade vai ficar mais aflorada hoje e promete esquentar o clima, seja nas paqueras ou na vida a dois. À noite, não vai faltar entrosamento com quem ama e a intimidade será o ponto alto.



Peixes - 20/02 a 20/03





Os astros vão deixar seu comportamento ainda mais amoroso do que já é e você vai querer se cercar de pessoas queridas neste sábado. Em paz com Urano e Mercúrio, a Lua promete um dia harmonioso e produtivo em sua vida pessoal e profissional. No trabalho, seu espírito de cooperação vai ficar em destaque e o desejo de ser útil aumentará. Há sinal de sorte em uma parceria ou sociedade: estimule a troca de ideias e explore a sua criatividade. Na paixão, ótimas energias vão comandar. Bom momento para iniciar um namoro ou para falar em casamento com quem ama. A fase é de união e companheirismo a dois. Converse bastante com a sua cara-metade.







Por João Bidu