HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (27)

Hoje a Lua será sua fada sensata. Ela traz surpresas incríveis para o seu signo e promete um dia repleto de vitalidade ao começar a brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo durante a madrugada e ao sorrir para o Sol, deixando seu magnetismo no auge e seus caminhos iluminados. Se depender de charme, simpatia e criatividade, nada vai atrapalhar seus planos nesta quarta-feira e os humilhados finalmente serão exaltados. Você terá muita facilidade para se comunicar, negociar e convencer as pessoas, o que deve garantir bons acordos e conquistas em todos os setores. Sucesso com trocas e vendas online. Boa sorte em jogos e apostas: é hora de ouvir sua intuição e botar fé nos seus palpites. Na paixão, estará com tudo para arrasar nas paqueras ou então deixar seu amor ainda mais apaixonado, se já tem um par. Só fique de antena ligada para não cortar o clima com ciúme bobo, valeu?





Ei, Touro, hoje é pra glorificar de pé, hein! O dia pode ser muito produtivo e lucrativo para quem trabalha em casa, com parentes, produtos ou serviços domésticos. O recadinho é da Lua, que migra durante a madrugada para o setor familiar do seu Horóscopo, incentivando a cuidar com mais atenção e carinho dos interesses que dizem respeito ao seu lar. Se você tem tempo livre, pense em coisas para fazer e ganhar mais dinheiro em seu próprio cantinho. No emprego, pode retomar um antigo projeto ou brilhar com a experiência acumulada. À tarde, a Lua leonina forma excelente aspecto com o Sol e favorece os assuntos materiais, acordo sobre aluguel ou taxas referentes a imóvel. Mas atenta: Urano atiça seu lado rebelde e pede cautela com tretas no fim da tarde. No amor, vai querer algo sério e seguro com o crush. Se já tem um par, um programa caseiro e tranquilo será a melhor pedida para hoje. Demonstre seus sentimentos.





Uma das principais características do seu signo é o poder de comunicação e hoje esse seu dom será potencializado pela Lua, que reverbera excelentes vibrações em sua Casa 4. Isso quer dizer que sua capacidade de se expressar está ainda mais afiada e você deve explorar este talento natural para conseguir o que deseja. Vai mandar bem nos contatos pelas redes sociais, em conversas com pessoas queridas e também no trabalho. Há chance de fazer ótimos acordos e negócios, especialmente se atua com venda, divulgação ou atendimento ao público, sobretudo por telefone ou online. Sucesso que fala, né? Só fique esperto(a) com Urano no seu inferno astral, que briga com a Lua ao entardecer e indica risco de fofocas. Cuidado com mentiras e intrigas na paixão para não ter de ir buscar sua dignidade no lixo. O melhor é não acreditar em tudo que chega até você: saiba separar o joio do trigo. O romance pede mais diálogo: esclareça as dúvidas sem discutir e tudo ficará bem a dois.





O Sol vai iluminar a sua percepção, realçará o poder do pensamento e estimulará você a encontrar soluções para assuntos que atormentam seu coração. Em harmonia com a Lua, que ingressa hoje em sua Casa da Fortuna, o astro-rei clareia as suas ideias e traz a tona sua habilidade estratégica para resolver pendências ou questões mais complexas. No foco, estarão os interesses financeiros e há possibilidade de encontrar uma forma de se ver livre de uma dívida ou ter insights inspiradores para aumentar seus ganhos. Seria seu sonho? Então, concentre-se em alternativas para incrementar seus recursos, só evite misturar dinheiro com amizade, pois pode acabar fazendo papel de trouxa. O alerta é de Urano, que fica treta com a Lua e pede muita prudência a partir do fim da tarde. No amor, você só vai se abrir se sentir segurança nos sentimentos do crush. Não dê espaço ao sentimento de posse na união: reforce a cumplicidade.





Hoje os astros vão fechar na parceria com seu signo e conspirar a seu favor, a começar pela Lua, fada sensata que passa a brilhar em Leão durante a madrugada e traz poderosas energias para a sua vida. Você vai se sentir superconfiante e terá determinação de sobra para correr atrás dos seus objetivos. É que além de levantar o seu pique, a Lua também faz ângulo harmonioso com o Sol, iluminando os seus ideais e as suas esperanças. É um bom momento para dar o primeiro passo em direção a um projeto para o futuro. Poderá contar com aliados, parceiros e com o apoio dos amigos para o que precisar. Todavia, vai rolar um desalinho entre a Lua e Urano no final da tarde e convém dar uma maneirada em suas atitudes e reações. Se chutar o balde, vai ter de ir buscar depois, viu? Portanto, combata a rebeldia, tenha jogo de cintura, saiba negociar e ceder. Na paixão, você vai esbanjar popularidade e pode conhecer muita gente nova nas redes sociais: sinal verde na paquera. No romance, companheirismo total com seu love.





A Lua começa a visita mensal pelo seu inferno astral nesta quarta. Tá achando que deu ruim, né? Só que não! A despeito de deixar seu jeito mais contido, ela também vai trazer benefícios e os principais virão do ótimo aspecto com o Sol. Em sintonia com o astro-rei, a Lua manda um bom incentivo para você focar nos seus interesses profissionais e valorizar os talentos que nem sempre deixa em evidência na carreira. É hora de se concentrar nas suas ambições e mexer seus pauzinhos discretamente para conquistar o sucesso no trabalho. Mas atenta: evite revelar seus planos e use todo seu potencial para sobressair em suas atividades. Pode ter dificuldade para se concentrar ou aprender algo, mas persista, ok? Urano aponta imprevistos no fim da tarde, mas eles serão passageiros. Na paixão, uma pessoa misteriosa ou comprometida pode atrair você: avalie. Na união, bom período para compartilhar planos e definir metas para o futuro a dois.





Boas novidades chegam da Lua, nossa fada sensata, que migra para a sua Casa 11, iluminando seu lado idealista, confiante e otimista. Ela vai mandar muitas energias para você vai pensar positivo, fazer planos para no seu futuro e focalizar aquele projeto que sempre desejou realizar. Ainda que não possa colocá-lo em prática em curto prazo, o momento é propício para refletir sobre cada etapa para transformar seu sonho em realidade. Hoje a Lua também fica em paz com o Sol e revela que não falta estímulo para buscar cursos, melhorar seu currículo e investir no seu progresso. Boa sintonia com amigos e facilidade para se enturmar com pessoas que pensam como você. Mas Urano recomenda a controlar melhor as finanças no fim da tarde. No amor, pode rolar forte atração e altos papos com alguém da turma. Com o par, sintonia de ideias e companheirismo em alta. Também há disposição para inovar na intimidade.





Escorpião, a partir de hoje a Lua brilha no ponto de exaltação em seu Horóscopo e por isso você é privilegiado, sim! Suas metas ganham fôlego, amparo e impulso. O desejo de conquistar o sucesso profissional será maior e você fará o que estiver ao seu alcance para se destacar, ainda que esteja trabalhando remotamente. Pode até tomar atitudes mais ousadas e apresentar propostas capazes de mudar os rumos da sua carreira. E mais: a Lua vai formar ângulo superpositivo com o Sol nesta tarde, dando apoio irrestrito para as suas ambições, por isso, é hora de lutar por elas. No entanto, ouça também o alerta de Urano, que promete colocar fogo no parquinho, e procure lapidar seu jogo de cintura para não se indispor com quem tem divergências. No amor, seu poder de seducência e atração está no auge e vai ser fácil envolver quem deseja na paquera ou no romance. Só convém respeitar as diferenças para não entrar em atrito. Desejos ardentes no sexo. Credo, que delícia!





Dando rolê a partir dessa madrugada em Leão, signo parceiro do seu, a Lua manda poderosas vibrações para você e promete um dia perfeito sem defeitos e cheio de oportunidades. Ela vai acentuar sua liderança, sua sede de conhecimento e também o seu espírito aventureiro, sinal de que terá um interesse maior por tudo que possa abrir novos horizontes para a sua vida. No trabalho, invista em cursos e treinamentos que possam ser úteis para você crescer e se aperfeiçoar na profissionalmente. A Lua ainda sorri para o Sol à tarde, favorecendo alianças, acordos e parcerias. Pode ter boas novidades nesse período, inclusive com quem está distante, mas partilha afinidades contigo. Na conquista, o momento é indicado para conhecer gente interessante através das redes sociais. Se você já tem seu amor, pode fortalecer os laços e descobrir outros gostos em comum com o par.





Quem sonha com mudanças na vida profissional pode ter seu dia de sorte e quem avisa é o Sol, que segue firme e forte na Casa do Trabalho do seu signo e forma aspecto superpositivo com a Lua nesta quarta-feira. Isso significa que você terá ótima disposição e muita disciplina para cumprir as tarefas, então, tudo que fizer deve trazer bons resultados. O céu só recomenda cautela com interesses financeiros e os gastos. Lua e Urano se desentendem no fim do dia, recomendando cautela com compras impensadas, despesas supérfluas e negócios arriscados: apoie-se em seu lado prudente e sensato e nada de comprar mais uma 'brusinha'. Nos assuntos do coração, os astros garantem que você vai esbanjar sensualidade e vai ser fácil envolver quem deseja em suas artimanhas sedutoras. A intimidade promete colocar fogo no parquinho: que tal fazer uma surpresinha ousada ao love e deixar 50 tons de cinza no chinelo? Credo, que delícia!





A união faz a força! Hoje as estrelas estão inspiradas e prometem um dia muito estimulante para suas relações pessoais e profissionais. Tudo o que você fizer em benefício dos outros vai repercutir favoravelmente em sua vida. Além de elevar sua liderança e simpatia, a Lua leonina incentivará você a unir-se aos colegas e somar energias por um objetivo em comum. Será mais fácil agir se puder contar com outras pessoas e o espírito de cooperação vai dar as cartas nos contatos. O Sol, que troca ótimas vibrações com a Lua e brilha em seu paraíso, traz sorte e criatividade: saiba aproveitar essa maré positiva. Na vida amorosa, o cenário não poderia ser melhor, ainda mais se quer conquistar o crush. Seu charme será irresistível e há grande chance de assumir um compromisso. No romance, não faltarão sintonia, sedução e prazer. Só não deixe a família interferir se não quiser passar raiva parcelado em 24 vezes no crédito.



A Lua nem gente é, é anjo, Peixes! E ela dá um rolê no setor do trabalho em seu Horóscopo e realça as principais qualidades do seu signo. Você deve ter um dia bem produtivo no emprego e pode mostrar os múltiplos talentos que possui através das suas atividades. A proteção será ainda maior se está tocando seu serviço de casa e se conta com o apoio de parentes. Hoje Sol e Lua também avisam que vale a pena reservar um tempo para dar mais atenção ao seu organismo, seja para adotar hábitos mais saudáveis ou cuidar com mais carinho da sua alimentação. No fim da tarde, a Lua treta com Urano e recomenda cautela com fofocas, com gente falsiane e mal-entendidos: coloque tudo em pratos limpos e não deixe uma situação confusa perdurar. Na paixão, há chance de romance com colega ou pessoa conhecida, ainda que seja virtualmente por enquanto. Na união, terá prazer em participar e contribuir com os planos do seu par.





Por João Bidu