GUIA LOPES DA LAGUNA| Município tem 34 positivos em 24h e só perde para Campo Grande em casos de coronavírus

Cidade passou Três Lagoas em número absoluto de casos em MS

O aumento expressivo do número de casos em Guia Lopes da Laguna, a 234 km de Campo Grande, preocupa as autoridades de saúde em Mato Grosso do Sul. Foram 34 novos casos confirmados em apenas 24 horas, aponta boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde). O município já soma 98 casos e ultrapassou a cidade de Três Lagoas em número absoluto de casos.





Com 98 casos confirmados, Guia Lopes da Laguna só perde para Campo Grande em número de casos confirmados. Campo Grande teve 174 casos de Covid-19.





O secretário Geraldo Resende ressaltou que Guia Lopes já é uma das cidades com maior incidência de casos em todo o país. Durante transmissão ao vivo neste domingo (17), ele frisou a preocupação com a região.





“Tivemos um acréscimo de casos em Bonito e Jardim (que são cidades vizinhas a Guia Lopes). Jardim já vai para 20 casos e Bonito para 14, essa região nos preocupa, temos que ter uma atenção especial”, disse.





A cidade de Guia Lopes da Laguna está em regime de lockdown há mais de uma semana e mesmo assim os números continuam aumentando. No município, moradores só podem sair duas vezes por semana e apenas serviços essenciais podem funcionar.





Fonte: Midiamax Por: Mylena Rocha