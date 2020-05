Golpistas clonam WhatsApp de deputado estadual Rinaldo Modesto

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto teve sua linha telefônica pessoal clonada nesta semana. O ação foi descoberta na manhã desta quinta-feira (7), após amigos do deputado receberem pedidos de transferência de dinheiro por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Numa das mensagens, os bandidos chegaram a pedir uma transferência de cinco mil reais em nome do parlamentar.





Rinaldo já acionou a polícia sobre o crime e está tomando todas as providências cabíveis junto aos órgãos competentes. Além disso, está comunicando a todos os seus contatos sobre este crime cada vez mais comum nas redes sociais.









ASSECOM