Federação de Beach Tennis abre inscrições para torneio virtual

A Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul abriu nesta terça-feira as inscrições para o 1º Open Virtual de Beach Tennis. Em meio a pandemia do novo coronavírus, a etapa do Circuito Sul-mato-grossense, que estava marcada para o próximo fim de semana em Campo Grande, foi cancelada mas a diretoria, seguindo o exemplo do Torneio Follow the Beach Copacabana, que aconteceria este mês no Rio de Janeiro, resolveu fazer uma brincadeira pelas redes sociais, realizando o torneio virtual.





De acordo com o diretor técnico Leonardo Martins, que também disputaria o torneio em Copacabana, a ideia é colocar os confrontos das chaves para votação nos stories do Instagram, os seguidores votam e a dupla vencedora (em número de votos) segue na competição. “Vejo também como uma distração para passar a quarentena, além do mais competir é sempre bom”, brinca o professor.

©DIVULGAÇÃO A ideia é abrir inscrições e a partir dai realizar o sorteio das chaves. A presidente da entidade e atleta Eva Regina, que também jogaria em Copacabana, revela que o mecanismo utilizado será de um torneio com chaves eliminatórias convencional só que esse será virtual. “No torneio de Copacabana, de onde veio a ideia, eles utilizaram os atletas inscritos, já que o cancelamento veio depois, em nosso caso, nem chegamos a abrir inscrições, por isso resolvemos começar desde o início o torneio, enquanto o circuito não volta vamos nos divertir nas redes sociais” explica a presidente.





E como todo o processo será virtual, os vencedores ganharão troféu virtual de 1º ao 3º lugar.



As inscrições são de graça mas são limitadas a 16 duplas masculinas, 16 femininas e 16 mistas. Basta mandar o nome dos dois integrantes da dupla para o e-mail beachtennisfbtms@gmail.com e aguardar as chaves e inícios dos jogos no insta @beachtennisfbtms.

