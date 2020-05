EMPREGOS| Funtrab oferece 359 vagas no MS nesta segunda-feira

Mesmo durante a pandemia, alguns setores de atividade econômica estão contratando e a semana começa com 359 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. Para se candidatar a uma das oportunidades, orientação é que o trabalhador faça o cadastro por meio do aplicativo

Sine Fácil

, evitando aglomeração nas agências de empregos.





Há oportunidades para diversos cargos, com e sem exigência de experiência, em 31 cidades do Estado.





Maioria das vagas disponíveis é para Campo Grande, onde há 129 oportunidades, com destaque para os cargos de motorista de basculante, com 14 vagas, pedreiro de acabamento (7), pintor de obra e vendedor pracista, com cinco vagas cada.





No interior, a Fundação do Trabalho tem vagas disponíveis em Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.





Por conta da grande demanda na Funtrab, com filas de pessoas em busca, principalmente, de seguro-desemprego, orientação é que as pessoas consultem a lista de vagas existentes e se candidatem através do aplicativo Sine Fácil, sem sair de casa.