EMPREGOS| Concurso do INSS abre inscrições para 8,2 mil vagas e salário de R$ 4,2 mil

Vagas são destinadas a militares aposentados

Foi publicado, nesta quinta-feira, 30 de abril, o edital de abertura de inscrições do concurso INSS ( Instituto Nacional do Serviço Social ) para o preenchimento de 8.230 vagas temporárias destinadas a ex-servidores já aposentados e militares inativos. Para participar é necessário possuir ensino médio, ter se aposentado pelo regime próprio da União ou ter sido transferido para a inatividade das Forças Armadas até 31 de março de 2020 e não ter sido aposentado por invalidez ou de forma compulsória, possuir menos de 75 anos. As inscrições serão recebidas no período de 4 a 10 de maio. As remunerações são de até R$ 4.200, variando de acordo com o cargo pretendido.





O edital determina que os interessados não possuam cargo de direção em partido político, não tenha trabalhado como procurador ou despachante em processos administrativos contra o INSS, não ter sido contratado em regime temporário nos últimos 24 meses, não tenha sofrido imposição em regime disciplinar e não se encontre em inelegibilidade





A distribuição por vagas é a seguinte:

(Grupo G.1) 7.400 vão atuar em atendimento e serviços administrativos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); (Grupo G.2) 255 na Perícia Médica Federal; (Grupo G.3) 235 no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS); (Grupo G.4) 30 na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS) para análise de documentos e dados; (Grupo G.5) 10 na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS) para avaliações atuariais, investimentos e contabilidade; (Grupo G.6) 10 na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS) para apoio administrativo; (Grupo G.7) 280 no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex) para análise de processos de concessão e de pagamento de benefícios previdenciários; (Grupo G.8) 10 no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex) para orientação e supervisão do tratamento técnico do acervo de documentos funcionais. Grupos E1 e E2 – Destinados a aposentados do regime próprio da previdência para as carreiras de seguro social e médico perito

A remuneração será de R$ 57,50 por processo concluído para os aposentados do regime próprio para os cargos do grupo E1 e R$ 61,72 por perícia para o grupo E2. Para os grupos G1,G2, G3 e G6 será de R$ 2.100 e para G4,G5, G7 e G8, R$ 4.200. A distribuição por grupos pode ser consultada no edital, em anexo.





Por: Evelin Cáceres