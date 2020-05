EMPREGOS| Candidatos têm 4 dias para participar de seleção do jovem aprendiz dos Correios em MS

Há vagas em 19 cidades do estado, com bolsa de R$ 490

Sede dos Correios em Campo Grande ©Marcos Ermínio

Os candidatos só têm mais quatro dias para participar de processo seletivo dos Correios para jovens aprendizes. Em Mato Grosso do Sul, são 66 vagas distribuídas em 19 cidades. A bolsa é de R$ 490 para jornada de 20 horas semanais.





Podem participar estudantes que tenham entre 14 e 22 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 6º ano do Ensino Fundamental. Os jovens selecionados terão uma jornada semanal de 20 horas e receberão o salário mínimo-hora, que em valores totais, pelo piso nacional, corresponde a até R$ 490,83 mensais – além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.





Confira onde há vagas em MS: Aparecida do Taboado (1), Três Lagoas (1), Bonito (1), Campo Grande (35), Chapadão do Sul (1), Corumbá (2), Coxim (1), Dourados (8), Fátima do Sul (1), Ivinhema (1), Jardim (1), Miranda (1), Naviraí (1), Nova Andradina (1), Paranaíba (1), Ponta Porã (4), Rio Verde de Mato Grosso (1), São Gabriel do Oeste (1), Três Lagoas (3).





Serviço





As inscrições foram prorrogadas e ficam abertas até sexta-feira (29). Para se inscrever, acesse o site

















Por: Mylena Rocha