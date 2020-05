Emendas de Barbosinha ajudam a combater o coronavírus em MS

12 municípios de MS são contemplados com a ação de Barbosinha

O deputado Barbosinha (DEM) é autor da emenda no valor de R$ 250 mil, destinada pelo Fundo Estadual de Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde, como aporte de recursos que poderá ser aplicado, através da Prefeitura de Dourados, em ações de combate e prevenção ao novo coronavírus na cidade. Além de Dourados, que está recebendo no total R$ 830 mil para o setor, outros 12 municípios de Mato Grosso do Sul são contemplados com a ação de Barbosinha.





A prefeita Délia Razuk, através das redes sociais, agradeceu o empenho coletivo dos douradenses na Assembleia Legislativa, porque, segundo ela, “esses recursos chegam em boa hora, quando nossa cidade, como todo o País e o planeta, enfrentam a pandemia do coronavírus. Que Deus continue os abençoando e que a nossa cidade possa almejar dias melhores em breve, após essa ajuda valiosa que estamos recebendo”.





Para o deputado Barbosinha, a Assembleia Legislativa do Estado mais uma vez revelou-se “solidária e humana”, quando todos os 24 deputados se uniram em torno de um adversário único: a pandemia da Covid-19. “Cada deputado havia feito as suas indicações, priorizando setores específicos das comunidades que representam, mas, nesse contexto da Covid-19, nos reunimos e reprogramamos a destinação das verbas, somando ao esforço do Governo do Estado em ajudar os municípios nesse momento”, disse o deputado douradense.





O deputado destinou recursos da rubrica Fundo a Fundo, do Estado para os cofres municipais, atendendo às cidades de Água Clara, Amambai, Angélica, Bataguassu, Chapadão do Sul, Dourados, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim e Rio Verde, totalizando R$ 805 mil.





Por: Luciana Bomfim