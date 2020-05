Eldorado Brasil Celulose anuncia doação de 97 mil EPIs e 3 mil litros de álcool gel em MS e SP

Doações irão para 14 hospitais e 10 casas de repouso das cidades em que a empresa tem operações

Para colaborar com o combate ao novo coronavírus, a Eldorado Brasil Celulose vai doar para hospitais e casas de repouso um total de 97 mil equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e sapatilhas descartáveis. Também serão doados 3.175 litros de álcool em gel 70% e outros itens que as instituições mais precisam.





As doações vão contribuir com a proteção de 4,6 mil profissionais de 14 hospitais, que atendem 78 mil pessoas por mês. Nas 10 casas de repouso atendidas, o público beneficiado é de 275 trabalhadores e 289 idosos. “Decidimos dar atenção às casas de repouso porque os idosos são os mais vulneráveis à covid-19 e também os mais afetados pelo isolamento social”, explica o presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho.





As 24 instituições atendidas não possuem fins lucrativos e estão localizadas nos 13 municípios em que a empresa atua. Serão 11 cidades no estado do Mato Grosso do Sul e duas em São Paulo. “Levantamos junto às entidades quais as necessidades na região onde nossos funcionários, familiares e comunidades utilizam o sistema de saúde”, diz Ramos Filho.





A empresa fez entrevistas com cada instituição para montar kits que atendam as maiores necessidades. Dessas conversas com os hospitais surgiu a necessidade de doar itens como termômetros a laser, que permitem a medição de temperatura sem contato físico. Ao todo, a empresa doará 170 termômetros do tipo. Ao ouvir as casas de repouso, a companhia incluiu na lista de doações 165 cestas básicas e 220 litros de água sanitária.





Ação levará conforto aos idosos





Junto aos itens e mantimentos doados, as instituições vão receber um presente carinhoso e motivador. Cada uma das 10 casas de repouso ganhará um tablet, para que os idosos possam manter o contato com parentes, amigos e funcionários voluntários da Eldorado, que não podem visita-los durante a pandemia. Os voluntários da empresa enviarão vídeos e conversarão com os residentes para fazer companhia e trazer conforto na quarentena.





Além disso, as 24 instituições contempladas vão ganhar um mural, feito com a celulose da Eldorado, cheio de mensagens de apoio escritas pelos funcionários da empresa. “Esta é uma maneira de fazer com que as pessoas mais envolvidas na prevenção e no tratamento da doença se sintam abraçadas por cada um de nós neste momento”, afirma Ramos Filho.





Confira a lista completa de municípios beneficiados:





Mato Grosso do Sul:





Água Clara





Aparecida do Taboado





Bataguassu





Brasilândia





Campo Grande





Inocência





Paranaíba





Ribas do Rio Pardo





Santa Rita do Pardo





Selvíria





Três Lagoas





São Paulo:





Andradina





Santos





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 4 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano.





ASSECOM