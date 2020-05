“É grande o desafio do futuro”, diz procurador-geral de Justiça ao tomar posse

Alexandre Magno assumiu cargo nesta segunda-feira e comandará o Ministério Público Estadual até 2022

O novo procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, tomou posse para o biênio 2020-2022 na tarde desta segunda-feira (4) em solenidade fechada, seguindo as recomendações das autoridades em saúde devido ao novo coronavírus.





Alexandre Magno recebeu 88% na eleição da formação da lista tríplice, com 191 votos, no dia 3 de abril e nomeado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cinco dias depois. É a primeira vez na história do Ministério Público que um promotor de Justiça, eleito pela carreira, assume o mais alto cargo na instituição.





No discurso de posse, o novo procurador-geral destacou nomes que já ocuparam o cargo e se disse preparado para novos desafios. “É grande o desafio do futuro, que bate a porta com seus riscos, mas também com suas possibilidades”, disse.





Durante o discurso, afirmou que era um compromisso tomar posse no prédio do próprio Ministério Público e não do Tribunal de Justiça, como em outros anos. “É simbólico”. Também classificou como “árdua missão” substituir o procurador-geral Paulo Cezar dos Passos Passos.





Alexandre pediu unidade junto a sociedade. “O Ministério Público deve compreender a aproximação com a sociedade, Estado e sociedade devem estar unidos. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”, disse.

Novo procurador-geral assina termo de posse

O novo procurador-geral encerrou o discursos citando Alexandre, O Grande. “No fim, quando tudo acaba, só suas ações importam. Mostremos ao povo sul-mato-grossense a nossa melhor versão, juntos somos mais fortes”, concluiu.





Alexandre Magno assume o cargo no lugar do procurador Paulo Passos, nomeado em 2016. Em seu discurso, o procurador se despediu do cargo agradecendo “a confiança que em mim depositaram, tenha sido retribuída” durante dois mandatos. Paulo Passos se emocionou durante a despedida. “Palavras são insuficientes”.





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) acompanhou a sessão presencialmente e em sua fala destacou os 191 votos destinados ao novo procurador-geral. “Assim ascende um promotor extremamente preparado e qualificado para a tarefa.





Também desejou ao novo procurador-geral que tenha uma “gestão transformadora nessa nova realidade que se anuncia”.





O procurador-geral da República e presidente do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), Antônio Augusto Brandão de Aras, também participou da cerimônia, de forma virtual.





Formação





Alexandre Magno Benites de Lacerda graduou em Direito em 2000. É Especialista em Direito Penal e Processo Penal e mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universidade de Girona, na Espanha, em 2018.





Assumiu o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público em maio de 2004 e no mesmo ano foi promovido a Promotor de Justiça titular da comarca de São Gabriel do Oeste, onde atuou até 2013. Desde então, foi o titular da 37ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.





Também foi Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público por dois mandatos, 2011-2013 e 2013-2015, e ocupou o cargo de Secretário-Geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, nos anos de 2014 a 2016. Foi ainda secretário-executivo do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, em 2019 e 2020.





Ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça de fevereiro de 2015 a janeiro de 2020, durante a gestão dos Procuradores-Gerais de Justiça Humberto de Matos Brittes e Paulo Cezar dos Passos.









