DOURADOS| Casos de coronavírus disparam e cidade chega a 41 confirmações

O número de casos confirmados de coronavírus dispararam nas últimas 24h em Dourados. A cidade, que até ontem contava com 28 pessoas infectadas, chegou neste sábado (16/5) a 41, conforme os dados divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). No Mato Grosso do Sul, são 508 testes positivos.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado há pouco, todos os pacientes recentes do município estão em isolamento domiciliar, três deles crianças de 4, 7 e 9 anos. As notificações ocorreram entre os dias 11 e 14 de maio.





Cinco confirmações ocorreram através do drive-thru e os oito restantes por coletas em postos de saúde. Dos pacientes, nove são homens e quatro mulheres.





Ainda há quatro suspeitos na cidade aguardando resultado dos exames.





Em Dourados, uma pessoa morreu vítima do coronavírus. O fato ocorreu em Tocantins, mas, como parte do protocolo do Ministério da Saúde, o caso foi notificado para o município de origem do paciente.





Testagem





Devido aumento da demanda no município, a partir de segunda-feira (18/5) o drive-thru realizado no quartel do Corpo de Bombeiros passará a coletar 120 amostras de pessoas com suspeitas da doença por semana.





Serão 40 testes por dia nas segundas, quartas e sextas-feiras.





No posto de coleta do Jardim Santo André, referência para atendimento inicial em Dourados, os testes passarão de cinco para sete. A Unidade de Saúde está localizada na Rua Mato Grosso, 556, Jardim Água Boa.





Por Adriano Moretto