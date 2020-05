Domingo tem previsão de geada no sul do Estado e máxima de 20ºC em Campo Grande

Apesar de indicar sol na maior parte, as temperaturas continuam baixas, com mínima de 4ºC

A previsão do tempo para este domingo é de mais frio, com possibilidade de geada no sul do Estado. Apesar do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicar sol na maior parte, as temperaturas continuam baixas, com mínima de 4ºC.





Em Campo Grande, a máxima hoje será de 20ºC, com tempo parcialmente nublado a claro e névoa em áreas isoladas. A segunda-feira (25) será de sol, com temperaturas de 8ºC a 23ºC, com ligeira alta até quarta-feira.





Para Mato Grosso do Sul, de acordo com instituto, há previsão de névoa em áreas isoladas e tempo parcialmente nublado no sul e sudoeste do Estado, mas o que predomina é céu claro. As temperaturas variam de 4ºC a 23ºC.





Para amanhã, temperatura mínima também de 4ºC e previsão de geada fraca na região centro-leste. Na terça-feira, as temperaturas registram leve alta, de 6ºC a 26ºC, mas voltam a cair na quarta-feira, com mínima de 3ºC.





Por Silvia Frias