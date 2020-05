Domingo será de sol em MS e Campo Grande com baixa umidade do ar

A umidade do ar ficará em estado de atenção, especialmente no período da tarde quando fica bastante baixa em todo MS

Mato Grosso do Sul terá hoje um domingo de sol com poucas nuvens em todas as regiões do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu claro a parcialmente nublado.





A umidade do ar ficará em estado de atenção, especialmente no período da tarde quando fica bastante baixa. Os índices podem variar entre 80% e 30%. Para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco, recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar exercícios físicos entre as 10h e 16h, umidificar ambientes, evitar aglomerações e ter bastante atenção com idosos e crianças.





As temperaturas neste dia podem variar entre de 15°C a 36 °C, com tendência a estável.





Já em Campo Grande o dia será ensolarado com tempo claro a parcialmente nublado e baixa umidade do ar à tarde. A mínima prevista é de 19º C e máxima e 31º C.





Por Rosana Siqueira