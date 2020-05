Deputado Onevan de Matos assegura emenda de R$ 400 mil para Corpo de Bombeiros

Piscina semiolímpica será utilizada em projetos sociais de Naviraí

O deputado estadual Onevan de Matos esteve reunido, na manhã desta terça-feira, com o Major Kleber Barbosa Arantes, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí, para informar a liberação de sua emenda parlamentar para os projetos sociais da corporação.





Emenda – Onevan destinou R$ 400 mil, os quais serão utilizados na construção de uma piscina semiolímpica (12,5 x 25 metros de comprimento e 1,2 a 2 metros de profundidade) e estrutura complementar, que beneficiará o projeto “Bombeiros do Amanhã”, bem como o treinamento dos integrantes dos Bombeiros.





“O Corpo de Bombeiros desempenha um grande trabalho em favor da sociedade. É uma instituição que tem credibilidade e confiança, além de realizar grandes projetos sociais junto a crianças e adolescentes que objetivam a formação de cidadãos”, pontuou o deputado estadual Onevan de Matos.





“Bombeiros do Amanhã” – De acordo com o Major Kleber, o projeto social “Bombeiros do Amanhã” contemplará de 40 a 80 crianças e adolescentes, com faixa etária entre 10 e 16 anos, que, obrigatoriamente, estejam matriculadas em escolas públicas e sejam de baixa renda.





O projeto tem por objetivo ensinar noções de civismo, respeito à família e, também, aulas teóricas que integram o dia-a-dia dos bombeiros, como primeiros socorros, salvamento, combate a incêndios e, em relação à piscina, aulas de natação e noções de salvamento na água.





“O deputado estadual Onevan de Matos é um grande parceiro do Corpo de Bombeiros, pois sempre destinou emendas parlamentares para nossa corporação. Naviraí não possui piscina pública que contemple toda a sociedade, principalmente as crianças carentes – que vão aprender um ofício e ficar distantes de coisas ruins. A piscina, conforme nosso planejamento, também deverá atender atividades com adultos e idosos, além do treinamento do próprio Corpo de Bombeiros”, explicou o Major Kleber Barbosa Arantes.









Por: Fernando Ortega